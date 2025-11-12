Pumas renovará a este jugador, a pesar de que no estaba dando su 100% y este es el motivo

Todo indica que Pumas UNAM renovaría el contrato de José Juan Macías en las próximas horas , por el periodo de un año más. A pesar de que no estaba dando su 100%, la lesión de JJ lo dejará fuera de las canchas por 9 meses. Ante esto, el Club Universidad Nacional busca mostrar todo su apoyo humano en este difícil momento para el delantero de 26 años.

Con relación a este tema, fue el propio Efraín Juárez quien también se reivindicó de cara al público del Club Universidad Nacional dejándole un sentido mensaje en sus redes sociales. Así, el entrenador deja en claro que es la cabeza del grupo y que quiere lo mejor para sus jugadores. Así, sigue la línea de la institución, que quiere mostrar un costado ‘humano’.

José Juan Macías en Pumas UNAM y su lesión.

“Tu cuerpo sanará, tu corazón sanará, tu mente también lo hará. La felicidad volverá para que sigas brillando. Estamos contigo JJ”, expresó Efraín Juárez en su story en su cuenta de Instagram.

Los números de José Juan Macías en Pumas UNAM

Al margen de que es cierto que sus números no son los mejores y que tiene que ver principalmente con sus problemas físicos, lo cierto es que JJ Macías parecía estar volviendo bien, puesto que tenía un gran promedio de gol por minutos jugados, pero una lesión gravísima lo vuelve a dejar afuera de las canchas. Según BeSoccer, sus números en Pumas son:

Partidos jugados: 11

Encuentros disputados como titular: 5

Minutos en el campo de juego: 328 (el equivalente a poco más de 3.5 partidos completos)

Goles: 4

Asistencias: 2

Tarjetas: 0

¿Cuál fue la lesión que padeció JJ Macías? Comunicado de Pumas UNAM

“El Club Universidad Nacional informa que el delantero José Juan Macías sufrió una lesión en la rodilla izquierda en el partido contra Cruz Azul. Después de efectuarse las evaluaciones médicas respectivas, el jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial”, dijo el club.

Además, el comunicado de Pumas informó: “Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será de nueve meses, conforme a su evolución”.

El historial de lesiones de José Juan Macías