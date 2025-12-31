Pumas podría rescatar a un jugador que Chivas iba a mandar a la Liga Expansión
Pese a ser vinculado con Atlante, este joven futbolista estaría en los planes de Efraín Juárez para 2026
El cierre del año todavía puede traer movimientos inesperados en la Liga BBVA MX y uno de ellos involucra a Chivas, Pumas y a un delantero que busca minutos para relanzar su carrera. Se trata de Teun Wilke , atacante que todavía no pudo consolidarse en el primer equipo rojiblanco y cuyo futuro parecía encaminado hacia la Segunda División.
En Guadalajara ya se analizaban alternativas para que Wilke continúe su desarrollo fuera del club. La falta de minutos y la competencia interna en el ataque lo colocaron como una de las salidas más probables para el Clausura 2026. En ese contexto, surgió el interés de Atlante .
Sin embargo, el panorama cambió cuando Pumas apareció en escena. De acuerdo con el periodista Arath Uvalle, representantes del club universitario acudieron a Verde Valle para observar de primera mano el entorno del futbolista, su trabajo diario y su adaptación al grupo.
Un préstamo que podría cambiar el rumbo en la carrera de Wilke
La postura de Chivas respecto a Wilke es clara. La directiva rojiblanca está dispuesta a facilitar su salida, pero únicamente mediante un préstamo sin opción a compra. La intención es que el delantero sume experiencia y minutos en otro club, con la expectativa de que pueda regresar más maduro en el corto o mediano plazo.
Esa condición es la que mantiene abiertas varias conversaciones. Mientras Atlante lo contempla como una alternativa ofensiva para su proyecto, Pumas evalúa si puede integrarlo a su plantel de Primera División, lo que representaría un salto importante para el jugador.
A sus 22 años, Wilke necesita continuidad para no quedar relegado en el mapa del futbol mexicano. Su paso por las Fuerzas Básicas de Chivas y su experiencia en procesos juveniles le dan un respaldo que todavía no pudo traducir con regularidad en la máxima categoría.