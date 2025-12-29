El delantero de Chivas que tendría un pie afuera y se iría a un equipo que los de Primera División no quisieran

Mientras que Chivas madrugó al América y consiguió un fichaje esperado , también se está hablando de las posibles bajas que van a tener los distintos equipos de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026. Hay un nombre de un delantero que suena con mucha fuerza para salir del conjunto de Guadalajara y todo indica que será Teun Wilke, quien no tiene protagonismo en el club.

De acuerdo a la información del periodista Jorge Pietrasanta, Teun Wilke pasaría al Atlante de la Liga Expansión, debido a que no ha tenido continuidad con Gabriel Milito en el Guadalajara y también porque el Rebaño Sagrado se ha fortalecido en la ofensiva, si hasta Ángel Sepúlveda dio dos asistencias en el último encuentro disputado con su nuevo equipo.

Teun Wilke en Chivas

Teun Wilke sería parte de un nuevo proyecto muy importante en Primera División

Los ‘Potros de Hierro’ tendrían en carpeta a este delantero de 23 años debido a que están comenzando con un nuevo proyecto. Es que a partir del Apertura 2026 serán parte de la Primera División de la Liga BBVA MX, debido a que compraron la plaza luego de estar un tiempo en la Liga Expansión MX. Claro, quieren reforzar el equipo.

Teun Wilke había llegado a la institución en julio de 2023 y ha pasado tanto por el Tapatío (filial del equipo) como por las Chivas. Sin embargo, no ha tenido protagonismo y eso lo haría salir. Con 23 años, tiene mucho por delante pero hay otros delanteros en la institución que están antes en la consideración de Milito.

Los números de Teun Wilke con las Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, estos son los números de Teun Wilke con las Chivas de Guadalajara: