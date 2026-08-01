Pumas se despide del mercado y presenta a SEIS refuerzos para el Apertura 2026

Pumas Femenil se despidió del mercado de fichajes de verano y, a un día de su debut en el Apertura 2026, la institución presentó de forma oficial a sus seis nuevos refuerzos para afrontar este nuevo torneo. El conjunto de Pedregal dejó un mensaje claro ante sus competidores: el objetivo es ser campeón.

La directiva encabezada por Antonio Sancho y Carlos Gutiérrez trataron de construir un plantel que le permite ilusionarse a la afición felina. Apostando por la continuidad de Roberto Medina en los banquillos, Pumas presentó a sus nuevas jugadoras para el Apertura 2026: Andrea Pereira, Priscila Chinchilla, Cassandra Montero, Leighane Robbe, Emily Gielnik y Elena Sainz.

Pumas apunta al campeonato de la Liga BBVA MX Femenil

Durante la presentación de sus nuevas jugadoras, tanto Antonio Sancho como Carlos Gutiérrez remarcaron el gran esfuerzo que realizó Pumas para fortalecer la plantilla en busca de conquistar su primer título de la Liga BBVA MX en la rama femenil.

“Es muy importante fortalecer el equipo Femenil de Pumas y hemos hecho un esfuerzo grande como club al traer a estas jugadoras. Queremos campeonar, pero tenemos que ir paso a paso. Empezamos mañana con una ilusión enorme, ha generado bastante expectativa este plantel. Nos corresponde apoyarlas a ellas, al cuerpo técnico y empezar a dar los pasos para llegar al objetivo final”, comentó el directivo Gutiérrez.

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La jugadora más experimentada que se suma a Pumas

Entre las seis nuevas futbolistas de Pumas destaca Andrea Pereira, quien cuenta con más de 12 títulos oficiales y que ha pasado por instituciones de alto prestigio como Barcelona, Atletico de Madrid, América y Pachuca. La defensora española señaló que llegar al conjunto universitario es un gran reto y que buscará dar lo mejor de sí para campeonar a fin de año.

“Estar aquí es otro reto. Al final siento que Pumas quiere hacerlo bien, quiere hacer un buen proyecto para ganar y yo vengo a los equipos a ganar porque es la forma de devolver la confianza que depositan en mi. Somos muchas jugadoras nuevas, de sistema y equipos diferentes; costará, no es cuestión de un día a otro, pero el objetivo de la mayoría es ganar sí o sí”, expresó Pereira.

Priscila Chinchilla, Elena Sainz, Casandra Montero, Andrea Pereira, Leighanne Robe y Emily Gielnik están listas para vivir su primera experiencia junto a la afición auriazul.



Hagamos que sientan, desde el primer día, lo que significa ser parte de Pumas. 🐾#SiemprePumas pic.twitter.com/dEt5eNOxz0 — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) August 1, 2026

Cuándo es el debut de Pumas Femenil en el Apertura 2026

Pumas Femenil debutará en el Apertura 2026 este domingo 2 de agosto, cuando reciba a León por la Jornada 1. El encuentro se disputará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

Las universitarias comenzarán el torneo ante su afición y posteriormente visitarán a Necaxa el sábado 8 de agosto.