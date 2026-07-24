Abono Pumas 2026: precios, beneficios y cómo asegurar tu lugar en CU

Pumas UNAM puso a disposición de sus aficionados dos modalidades de abono para acompañar al equipo en el Estadio Olímpico Universitario. Los seguidores pueden adquirir el pase exclusivo para el Apertura 2026 o contratar una opción que también cubre el Clausura 2027.

La venta se realiza mediante Ticketmaster y está sujeta a la disponibilidad de cada zona. El precio final cambia por los cargos aplicados por la plataforma.

Cuánto cuesta el Abono Pumas para el Apertura 2026

El abono exclusivo para el Apertura 2026 tiene un precio anunciado desde los 2,700 pesos en Cabecera Norte y Cabecera Sur. Sin embargo, el costo final que aparece en Ticketmaster comienza en 3,348 pesos.

Estos son los precios disponibles por zona, con los cargos mostrados en la plataforma:



Cabecera Norte: 3,348 pesos.

Cabecera Sur: 3,348 pesos.

Planta Baja General: 5,691.50 pesos.

Pebetero: 6,807.50 pesos.

Palomar General: 7,812 pesos.

Palomar Goya: 10,044 pesos.

Platea: 12,834 pesos.

Palco: 12,834 pesos.

El primer partido de Pumas como local ya se disputó ante Pachuca el pasado 18 de julio. Pese a ello, Ticketmaster mantiene el precio completo del abono, que permitirá ingresar a los ocho compromisos restantes de fase regular en Ciudad Universitaria.

Pumas|Crédito: Pumas UNAM / X

Precios del abono de Pumas para toda la temporada 2026-2027

La segunda alternativa cubre el año futbolístico completo, compuesto por el Apertura 2026 y el Clausura 2027. La plataforma deTicketmaster señala que existe poca disponibilidad para esta modalidad.

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Los precios finales son los siguientes:



Cabecera Norte y Sur: 6,026.50 pesos.

Planta Baja General: 10,242.50 pesos.

Pebetero: 12,251.25 pesos.

Palomar General: 14,061.50 pesos.

Palomar Goya: 18,079.25 pesos.

Platea y Palco: 23,101.25 pesos.

Esta opción está pensada para quienes desean mantener su lugar durante los dos torneos de la Liga BBVA MX y evitar una nueva compra antes del Clausura 2027.

Qué beneficios incluye el Abono Pumas 2026

El principal beneficio es tener asegurado el acceso a los partidos que Pumas dispute como local en la Liga BBVA MX durante el periodo contratado. Esto incluye los encuentros de fase regular y los posibles juegos de Liguilla celebrados en el Estadio Olímpico Universitario.

Los aficionados también evitan buscar boletos individuales para los compromisos de mayor demanda. Durante el Apertura 2026, Pumas recibirá en CU a Chivas, Cruz Azul, Tigres, América y Monterrey.

El abono corresponde a los partidos de Liga BBVA MX del equipo varonil. Por ello, no contempla automáticamente compromisos de Leagues Cup, Concacaf, amistosos o encuentros de Pumas Femenil.

Cómo comprar el Abono Pumas y asegurar un lugar en CU

Los interesados deben ingresar al sitio oficial de Ticketmaster y buscar “Abono Pumas Apertura 2026” o “Abono Pumas Temporada AP26-CL27”. Después tendrán que seleccionar una zona disponible en el mapa del estadio, iniciar sesión y completar el pago.

Las fechas del 31 de diciembre de 2026 y 19 de junio de 2027 que aparecen en la plataforma son referencias administrativas del abono. No corresponden a un partido específico.

No existe límite de edad para ingresar al Estadio Olímpico Universitario, aunque los menores deben pagar boleto a partir de los tres años. La recomendación es realizar la compra únicamente por los canales oficiales y evitar ofertas publicadas en páginas de reventa o redes sociales.