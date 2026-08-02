Pumas tiene a la mejor ofensiva de la Liga BBVA MX 2026: el dato que lo respalda

Pumas viene de pegarle un baile a Juárez FC al golearlos por marcador de 5-1. Con ello, el conjunto universitario comparte el primer lugar como los clubes con más goles en este nuevo torneo de la Liga BBVA MX. No obstante, el conjunto de la UNAM es considerado la mejor ofensiva, no por ello, sino por este dato que lo respalda.

En lo que va de este 2026, Pumas suma 21 goles y 9 asistencias, gracias a sus delanteros Robert Morales y Juninho, quienes suman 10 y 11 dianas, respectivamente. Gracias a ellos, el conjunto de la UNAM alcanzó una final en el Clausura 2026, aunque la perdieron ante Cruz Azul, que recientemente también se coronó del Campeón de Campeones.

Pumas suma 21 goles y 9 asistencias, gracias a sus delanteros Robert Morales y Juninho.|Pumas MX

Los goles de los delanteros de Pumas

El conjunto de la UNAM le metió 5 goles a Juárez en la jornada 3 del Apertura 2026, de los cuales uno de ellos fue obra de Morales, mientras que su compañero Juninho se despachó con un hat-trick.

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Robert llegó al club hace un semestre en calidad de préstamo, luego de no tener cabida en Toluca. Un solo semestre le bastó para convertirse en uno de sus máximos goleadores y solo 8 meses para marcar 10 goles y 5 asistencias, de acuerdo con las estadísticas de BeSoccer.

Por su parte, el brasileño arribó a México de cara al Clausura 2026 tras ser comprado por la UNAM por 5 millones de euros. En solo 8 meses ha conquistado la Liga BBVA MX, pues suma 11 goles y 4 asistencias.

La mejor ofensiva del Apertura 2026

Pumas y Cruz Azul son los clubes que más suman en este Apertura 2026. La UNAM ocupa dicho lugar, pese a que en la primera fecha se comió en casa 3 anotaciones por parte de Pachuca.