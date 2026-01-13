Pumas tiene problemas con Efraín Juárez y estos números podrían costarle la chamba

Pumas inició con el pie izquierdo el Clausura 2026 al empatar a un gol ante los Gallos Blancos de Querétaro en casa , resultado que no cayó nada bien a la afición de universitaria. La igualada se acumula a los números negativos que tiene Efraín Juárez y que le pueden costar la chamba en un futuro con la UNAM, ya que las estadísticas no le favorecen cuando juega en la CDMX.

El entrenador ha dirigido a la UNAM en 13 ocasiones en el Estadio Olímpico Universitario, mejor conocido como CU, y de esos solo ha ganado 3, empatado 6 y perdido 4, para tener una efectividad del 38% en casa, donde arrancaron este nuevo torneo con un partido que ocasionó que un futbolista del equipo cerrara sus redes sociales .

El entrenador solo ha ganado en 3 ocasiones de 13 juegos disputados en casa.

Juárez suma 3 torneos al frente de Pumas, aunque el primero no lo concretó todo al llegar al club a principios de marzo, cuando la temporada ya llevaba 2 meses de actividad. En 9 meses como DT del conjunto universitario, estos son los 3 triunfos en casa de la Liga BBVA MX:



Pumas 2-0 Santos Laguna – Jornada 16 del Clausura 2025 Pumas 1-0 Atlas – Jornada 7 del Apertura 2025 Pumas 4-1 Tijuana - Jornada 16 del Apertura 2025

El proyecto de Efraín Juárez que no arranca con Pumas

El canterano de Pumas tomó al equipo a principios de marzo de 2025 tras un gran trabajo en Colombia al conquistar 2 títulos con Atlético Nacional. Juárez no pudo clasificar al club a Liguilla, pero a pesar de ello la directiva le brindó la confianza para dirigir y armar su plantilla para el torneo venidero.

En el Apertura 2025, el conjunto de la UNAM echó la casa por la ventana al fichar a grandes estrellas del futbol mundial, como lo fueron Keylor Navas y Aaron Ramsey, así como Álvaro Angulo, Pedro Vite, José Juan Macías y Alan Medina. Sin embargo, en ese torneo quedaron eliminados del Play-in.

Juárez fue ratificado como entrenador de Pumas en este Clausura 2026 y para ello volvió a armar una plantilla competitiva con las contrataciones de Juninho, Robert Morales, César Garza y Jordan Carrillo. Será cuestión de tiempo para que el entrenador enderece el barco o los condene hacia un naufragio.