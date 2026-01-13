Pumas tiene problemas con Efraín Juárez y estos números podrían costarle la chamba
La afición universitaria no está contenta con el inicio de temporada de la UNAM, ya que las estadísticas no le favorecen al entrenador
Pumas inició con el pie izquierdo el Clausura 2026 al empatar a un gol ante los Gallos Blancos de Querétaro en casa , resultado que no cayó nada bien a la afición de universitaria. La igualada se acumula a los números negativos que tiene Efraín Juárez y que le pueden costar la chamba en un futuro con la UNAM, ya que las estadísticas no le favorecen cuando juega en la CDMX.
El entrenador ha dirigido a la UNAM en 13 ocasiones en el Estadio Olímpico Universitario, mejor conocido como CU, y de esos solo ha ganado 3, empatado 6 y perdido 4, para tener una efectividad del 38% en casa, donde arrancaron este nuevo torneo con un partido que ocasionó que un futbolista del equipo cerrara sus redes sociales .
Juárez suma 3 torneos al frente de Pumas, aunque el primero no lo concretó todo al llegar al club a principios de marzo, cuando la temporada ya llevaba 2 meses de actividad. En 9 meses como DT del conjunto universitario, estos son los 3 triunfos en casa de la Liga BBVA MX:
- Pumas 2-0 Santos Laguna – Jornada 16 del Clausura 2025
- Pumas 1-0 Atlas – Jornada 7 del Apertura 2025
- Pumas 4-1 Tijuana - Jornada 16 del Apertura 2025
El proyecto de Efraín Juárez que no arranca con Pumas
El canterano de Pumas tomó al equipo a principios de marzo de 2025 tras un gran trabajo en Colombia al conquistar 2 títulos con Atlético Nacional. Juárez no pudo clasificar al club a Liguilla, pero a pesar de ello la directiva le brindó la confianza para dirigir y armar su plantilla para el torneo venidero.
En el Apertura 2025, el conjunto de la UNAM echó la casa por la ventana al fichar a grandes estrellas del futbol mundial, como lo fueron Keylor Navas y Aaron Ramsey, así como Álvaro Angulo, Pedro Vite, José Juan Macías y Alan Medina. Sin embargo, en ese torneo quedaron eliminados del Play-in.
Juárez fue ratificado como entrenador de Pumas en este Clausura 2026 y para ello volvió a armar una plantilla competitiva con las contrataciones de Juninho, Robert Morales, César Garza y Jordan Carrillo. Será cuestión de tiempo para que el entrenador enderece el barco o los condene hacia un naufragio.