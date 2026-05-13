En Pumas lo aman, México lo incluyó en la prelista y ruegan que lo lleven a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Finalmente se dio a conocer la pre lista de 55 jugadores de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pumas UNAM está lejos de ser el equipo que más futbolistas aporta al combinado azteca, pero hay uno que Javier Aguirre decidió incluir, mientras todos los aficionados lo querían. Pues Jordan Carrillo entró en el grupo de posibles citados.

Durante el Clausura 2026, disputó 18 partidos con la escuadra universitaria. A la espera de la semifinal entre Pumas y Pachuca, donde la IA lanzó una predicción y tiene a un favorito, el “Vasco” puso a Carrillo en la prelista de 55 futbolistas de México para la Copa del Mundo. El extremo y mediocentro de 24 años está teniendo un final de temporada perfecto y el DT lo sabe.

La veces que Jordan Carrillo fue citado en México

Aunque ahora el “Vasco” Aguirre podría darle una oportunidad al mediocentro que llegó desde Santos Laguna, lo cierto es que Carrillo apenas tiene 2 partidos en México. El primero de ellos fue el 28 de abril de 2022, para el duelo ante Guatemala, donde disputó 20 minutos con la Selección Nacional. El 1 de junio de 2024 disputó otros 85 minutos ante Bolivia.

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Las estadísticas de Jordan Carrillo en Pumas de la UNAM

De acuerdo a los datos de Besoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Jordan Carrillo en Pumas de la UNAM:

Partidos jugados: 20

Encuentros siendo titular: 18

Goles convertidos: 5

Asistencias aportadas: 3

Tarjetas recibidas: 2 amarillas y 0 rojas

¿Qué futbolistas de Pumas UNAM se incluyen en la prelista de México?

El DT de la Selección Mexicana convocó a apenas un jugador de Pumas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. De todos modos, ahora se confirmó que preseleccionó a otro futbolista para observar durante la Liguilla y, en caso de hacer bien las cosas, sumarlo a la concentración en CAR.