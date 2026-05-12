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Fútbol

ÚLTIMA HORA: México anuncia prelista de jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Dirigidos por Javier Aguirre, la Selección Mexicana dio a conocer una lista en la que aparecen 55 jugadores previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana

Escrito por: Oscar Rodríguez

A 30 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Javier Aguirre ha revelado la prelista de jugadores para disputar el certamen que dará inicio el próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana se mida a Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Actualmente, el 'Vasco' se encuentra trabajando con algunos jugadores de cara a los partidos amistosos de México ante Ghana, Australia y Serbia, últimos tres compromisos previo a la competencia del verano.

Prelista de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

"La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México anuncia la prelista de 55 jugadores elegidos por el director técnico, Javier Aguirre, enviada a la FIFA para la Copa del Mundo 2026.

  • Alex Padilla
  • Alexei Domínguez
  • Alexis Gutiérrez
  • Alexis Vega
  • Álvaro Fidalgo
  • Antonio Rodríguez
  • Armando González
  • Brian Gutiérrez
  • Bryan González
  • Carlos Acevedo
  • Carlos Moreno
  • Carlos Rodríguez
  • César Huerta
  • César Montes
  • Denzell García
  • Diego Lainez
  • Edson Álvarez
  • Eduardo Águila
  • Efraín Álvarez
  • Elías Montiel
  • Erick Sánchez
  • Erik Lira
  • Everardo López
  • Germán Berterame
  • Gilberto Mora
  • Guillermo Martínez
  • Guillermo Ochoa
  • Isaías Violante
  • Israel Reyes
  • Jeremy Márquez
  • Jesús Angulo
  • Jesús Gallardo
  • Jesús Gómez
  • Johan Vásquez
  • Jordan Carrillo
  • Jorge Ruvalcaba
  • Jorge Sánchez
  • Julián Araujo
  • Julián Quiñones
  • Kevin Castañeda
  • Luis Chávez
  • Luis Rey
  • Luis Romo
  • Marcel Ruiz
  • Mateo Chávez
  • Obed Vargas
  • Orbelín Pineda
  • Ramón Juárez
  • Raúl Jiménez
  • Raúl Rangel
  • Ricardo Angulo
  • Richard Ledezma
  • Roberto Alvarado
  • Santiago Giménez
  • Victor Guzmán

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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