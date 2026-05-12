ÚLTIMA HORA: México anuncia prelista de jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Dirigidos por Javier Aguirre, la Selección Mexicana dio a conocer una lista en la que aparecen 55 jugadores previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
A 30 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Javier Aguirre ha revelado la prelista de jugadores para disputar el certamen que dará inicio el próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana se mida a Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.
Actualmente, el 'Vasco' se encuentra trabajando con algunos jugadores de cara a los partidos amistosos de México ante Ghana, Australia y Serbia, últimos tres compromisos previo a la competencia del verano.
La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o— Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026
Prelista de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
"La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México anuncia la prelista de 55 jugadores elegidos por el director técnico, Javier Aguirre, enviada a la FIFA para la Copa del Mundo 2026.
- Alex Padilla
- Alexei Domínguez
- Alexis Gutiérrez
- Alexis Vega
- Álvaro Fidalgo
- Antonio Rodríguez
- Armando González
- Brian Gutiérrez
- Bryan González
- Carlos Acevedo
- Carlos Moreno
- Carlos Rodríguez
- César Huerta
- César Montes
- Denzell García
- Diego Lainez
- Edson Álvarez
- Eduardo Águila
- Efraín Álvarez
- Elías Montiel
- Erick Sánchez
- Erik Lira
- Everardo López
- Germán Berterame
- Gilberto Mora
- Guillermo Martínez
- Guillermo Ochoa
- Isaías Violante
- Israel Reyes
- Jeremy Márquez
- Jesús Angulo
- Jesús Gallardo
- Jesús Gómez
- Johan Vásquez
- Jordan Carrillo
- Jorge Ruvalcaba
- Jorge Sánchez
- Julián Araujo
- Julián Quiñones
- Kevin Castañeda
- Luis Chávez
- Luis Rey
- Luis Romo
- Marcel Ruiz
- Mateo Chávez
- Obed Vargas
- Orbelín Pineda
- Ramón Juárez
- Raúl Jiménez
- Raúl Rangel
- Ricardo Angulo
- Richard Ledezma
- Roberto Alvarado
- Santiago Giménez
- Victor Guzmán
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...