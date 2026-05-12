ÚLTIMA HORA: México anuncia prelista de jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A 30 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Javier Aguirre ha revelado la prelista de jugadores para disputar el certamen que dará inicio el próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana se mida a Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Actualmente, el 'Vasco' se encuentra trabajando con algunos jugadores de cara a los partidos amistosos de México ante Ghana, Australia y Serbia, últimos tres compromisos previo a la competencia del verano.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

Prelista de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

"La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México anuncia la prelista de 55 jugadores elegidos por el director técnico, Javier Aguirre, enviada a la FIFA para la Copa del Mundo 2026.



Alex Padilla

Alexei Domínguez

Alexis Gutiérrez

Alexis Vega

Álvaro Fidalgo

Antonio Rodríguez

Armando González

Brian Gutiérrez

Bryan González

Carlos Acevedo

Carlos Moreno

Carlos Rodríguez

César Huerta

César Montes

Denzell García

Diego Lainez

Edson Álvarez

Eduardo Águila

Efraín Álvarez

Elías Montiel

Erick Sánchez

Erik Lira

Everardo López

Germán Berterame

Gilberto Mora

Guillermo Martínez

Guillermo Ochoa

Isaías Violante

Israel Reyes

Jeremy Márquez

Jesús Angulo

Jesús Gallardo

Jesús Gómez

Johan Vásquez

Jordan Carrillo

Jorge Ruvalcaba

Jorge Sánchez

Julián Araujo

Julián Quiñones

Kevin Castañeda

Luis Chávez

Luis Rey

Luis Romo

Marcel Ruiz

Mateo Chávez

Obed Vargas

Orbelín Pineda

Ramón Juárez

Raúl Jiménez

Raúl Rangel

Ricardo Angulo

Richard Ledezma

Roberto Alvarado

Santiago Giménez

Victor Guzmán

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

