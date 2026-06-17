Pumas UNAM tendría como baja a un crack que está jugando el Mundial 2026

Así como Jordan Carrillo ya reporta para Chivas y se despide de Pumas UNAM, hay otro futbolista del Club Universidad Nacional que podría ser baja mientras que está disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para el conjunto universitario sería una salida durísima por lo que representa para la plantilla y porque es de los pocos representantes internacionales.

Mientras que Chivas vivió un día clave al incorporar a dos refuerzos, incluyendo a uno de Pumas, ahora la directiva universitaria sabe que puede perder nada menos que a Pedro Vite. Distintos reportes indican que hay 3 clubes que ya preguntaron condiciones por el ecuatoriano. Según el periodista Fernando Esquivel, interesa en 2 equipos de Europa y en 1 árabe.

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La postura de Pumas UNAM ante el interés por Pedro Vite

De acuerdo a lo trascendido, Pumas está abierto a negociar por una oferta cercana a su cláusula de rescisión. La idea de tener una negociación por el oriundo de Ecuador es mantener un porcentaje de ganancia a futuro, una plusvalía, un monto para una futura venta que le siga generando ingresos a la UNAM. El valor de mercado de Vite se sitúa en 6 millones de euros.

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Los números de Pedro Vite en Pumas UNAM

El mediocentro de 24 años es una de las figuras del equipo universitario. Según los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, los números de Pedro Vite en Pumas UNAM han sido los siguientes:

Partidos jugados: 43

Encuentros como titular: 35

Goles convertidos: 4

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 4 amarillas y 0 rojas.

El calendario de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™