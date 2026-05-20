El crack de África que cuesta 120 millones y Club América ya lo tiene en la mira

Club América está enfocado en hacer un buen mercado de fichajes en verano para poder volver a competir en la Liga BBVA MX. Además, el conjunto dirigido por André Jardine tendrá doble competencia al iniciar la Leagues Cup en el próximo semestre. Jugadores como Brian Rodríguez podrían abandonar la institución, por lo que la danza de nombres ha comenzado y el club estaría interesado en fichar a un delantero africano con un gran valor de mercado.

Oussama Idrissi es el futbolista que está en la mira del América para afrontar el Apertura 2026. Diversos reportes mencionan que el delantero marroquí es una de las opciones que maneja el conjunto azulcrema para rellenar el hueco que podría dejar Brian Rodríguez en verano. El extremo uruguayo tiene altas probabilidades de dejar el club tras el Mundial y el futbolista de Pachuca emerge como una de las opciones más interesantes.

Sin embargo, no sería un fichaje fácil de costear para Santiago Baños, presidente deportivo del América. De acuerdo a la información que establece el sitio especializado Transfermarkt, Idrissi cuenta con un valor de mercado que ronda los 6 millones de euros, cifra que actualmente equivale a unos 120 millones de pesos. No obstante, es un gasto que las Águilas podrían afrontar en caso de vender al ‘Rayito’ hacia el exterior.

TE PUEDE INTERESAR:



Pachuca espera una gran oferta por Idrissi

Con contrato hasta junio de 2028, los Tuzos no tienen la más mínima intención de vender a uno de sus jugadores más destacados en ataque. Según informa Récord, Idrissi no está catalogado como jugador transferible, aunque una buena oferta podría cambiar la postura en Hidalgo. Sin embargo, el delantero de 30 años tendría varios pretendientes, por lo que América tendría que luchar por su fichaje.

La misma fuente señala que Oussama Idrissi cuenta con varias ofertas provenientes de la MLS, además de ciertos clubes mexicanos como es el caso de Rayados de Monterrey. La institución del norte ya preguntó condiciones por el futbolista de Pachuca, ya que Matías Almeyda, futuro entrenador del equipo regio, lo contempla como una opción atractiva para sumar a su ataque y a su nuevo proyecto.

|Instagram @11idrissi

América ya buscó a Idrissi anteriormente

No es la primera vez que América intenta el fichaje del delantero de Marruecos. Durante el mercado de invierno de 2025, las Águilas intentaron negociar con los Tuzos su traspaso para afrontar el Clausura de ese mismo año vestido de azulcrema. Sin embargo, los clubes no lograron llegar a un acuerdo y el fichaje nunca se terminó concretando.

“América habló con Pachuca y no llegaron a un acuerdo. Nada más que eso y yo como jugador debo respetar mi contrato, el cual es de dos años”, era lo que revelaba Idrissi en febrero del año pasado durante una entrevista con Fox. Ahora, el marroquí podría tener su deseada participación en el conjunto de Coapa.

