Pumas UNAM ya conoce la posible fecha para el regreso de Alan Medina: peor de lo esperado
El Club Universidad Nacional podría perder por más tiempo de lo que se pensaba a su figura
Tras su lesión en la última jornada, rápidamente se confirmó que Alan Medina será baja por el resto del Clausura 2026 con Pumas UNAM, pero ahora se supo que podría regresar en octubre de este año. En las últimas horas se conocieron detalles sobre la lesión, la cirugía y la posible fecha de regreso, que preocupan aún más a los universitarios.
Aunque Medina dejó un mensaje esperanzador en Pumas, lo cierto es que el tipo de lesión que sufrió tiene un tiempo de recuperación que puede tardar muchísimo. En el mejor de los casos, el extremo de 28 años regresaría a jugar con Pumas en las primeras jornadas del Apertura 2026; mientras que, en el peor de los casos, estaría 6 meses fuera de las canchas.
¿Qué pasó con Alan Medina en Pumas UNAM y qué lesión tiene?
En el partido entre Pumas y FC Juárez por la Jornada 16 del Clausura 2026, Alan Medina sufrió la fractura del peroné izquierdo, una lesión que requiere entre 6 y 12 semanas para consolidar el hueso, mientras que la recuperación total va de 3 a 6 meses. Es decir, el extremo podría regresar para la recta final del próximo torneo de la Liga BBVA MX.
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¿Cómo le ha ido a Alan Medina jugando en Pumas UNAM? Sus estadísticas
En los últimos tiempos Medina se ha convertido en una pieza importante en el Club Universidad Nacional, a tal punto de que la directiva de Pumas aseguró la ejecución de la opción de compra hacia el Querétaro. Las estadísticas de Alan en la escuadra universitaria fueron las siguientes:
- 31 partidos jugados
- 23 encuentros como titular
- 4 goles marcados
- 4 asistencias aportadas
- 5 tarjetas amarillas y 0 rojas
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El resumen de esta noticia sobre Alan Medina y su lesión en Pumas UNAM
- Alan Medina ya fue operado y dado de alta tras su lesión en la pierna izquierda.
- El extremo derecho sufrió una fractura de peroné en Pumas vs. Juárez.
- Medina regresaría a jugar después de lo esperado: hasta 6 meses en el peor de los casos.