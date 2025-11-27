Pumas UNAM quiere a una estrella sudamericana: ya convenció al jugador, pero no a su actual equipo

Pumas no para de trabajar con los ojos puestos en el inicio del Clausura 2026. Luego de haber tenido un año 2025 para el olvido, la directiva del club universitario se ha puesto manos a la obra para planificar el armado del plantel de cara a la siguiente competencia, donde se pudo dar a conocer que Efraín Juárez busca reforzar la delantera con dos jugadores extranjeros . Ahora, se supo que uno de ellos sería Cristian Arango.

Pumas llegó a un acuerdo con Cristian Arango

De acuerdo a la información que compartió el periodista argentino César Luis Merlo, Pumas ya habría llegado a un acuerdo con Cristian Arango para que se sume a la escuadra universitaria luego del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la directiva de los Felinos aún sigue trabajando para convencer a los directivos del San José Earthquakes para dejar ir a su futbolista estrella. Por otro lado, Pumas ya habría definido a su DT para el año 2026 .

@chichoarango Cristian Arango es una de las opciones de Pumas; juega en la MLS

El mismo corresponsal menciona que Pumas envió una oferta de 3 millones de dólares para comprar la ficha del delantero colombiano, pero la misma fue rechazada por el club de la MLS. Se espera que la directiva universitaria aumente la propuesta inicial para poder llegar a un acuerdo y así cerrar el primer fichaje de los Felinos pensando en el Clausura 2026.

🚨[EXCLUSIVO] Pumas tiene negociaciones avanzadas para comprar a Chicho Arango, delantero colombiano de San José. ⬇️https://t.co/mGlO06bxJ9 pic.twitter.com/RC2c1Vb68j — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 27, 2025

La salida de Cristian Arango de la MLS no será fácil

Arango llegó al San José en enero de 2025 y rápidamente se transformó en uno de sus jugadores más importantes. Disputó un total de 30 partidos a lo largo de la temporada de la MLS y consiguió anotar 13 goles, siendo el máximo anotador de su equipo. Con 30 años, el atacante surgido de las fuerzas básicas de Envigado se encuentra en el mejor momento de su carrera, por lo que Pumas deberá hacer un esfuerzo para ficharlo.

Además, Arango es uno de los “jugadores franquicia” del San José Earthquakes. Este tipo de futbolistas tienen mayores beneficios que un jugador tradicional de la plantilla, ya que pueden tener un salario por encima del límite salarial del equipo, cuya compensación total y costos de adquisición no se cuentan en su totalidad para el tope salarial de la liga. Cabe destacar que cada club de la MLS puede contar con tres jugadores de este estilo.