OJO: estos son los rumores que hay de fichajes en cada uno de los equipos de la Liga BBVA MX

A falta de apenas algunos días para el comienzo del Clausura 2026, los equipos se siguen preparando con altas y bajas para afrontar el nuevo torneo del primer semestre del año, justo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (que le quitaría jugadores al Club América) . Los clubes se preparan para pelear por el título de la Liga BBVA MX.

La Liga BBVA MX, que cada vez está más parecida a la Premier League, tiene la particularidad que comenzará con el Clausura 2026 rápidamente y que tendrá el mercado de fichajes activo por un tiempo más. De hecho, el periodo de ventana de transferencias de invierno en México está abierto precisamente hasta el 10 de febrero, según Transfermarkt.

Rodrigo Dourado, primer refuerzo de América

Equipo por equipo, los rumores de fichajes de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

Club América:

Altas: Rodrigo Dourado. Rumores: Agustín Palavecino, Cristian Calderón, Rodrigo Dourado, Brian García.

Rodrigo Dourado. Agustín Palavecino, Cristian Calderón, Rodrigo Dourado, Brian García. Bajas: Sin confirmar. Rumores: Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky, Víctor Dávila, Néstor Araujo, Javairo Dilrosun, Ralph Orquín.

Atlas:

Altas: Manuel Capasso (compra), Rodrigo Schlegel (compra). Rumores: Santiago Muñoz.

Manuel Capasso (compra), Rodrigo Schlegel (compra). Santiago Muñoz. Bajas: Sin confirmar. Rumores: Sin confirmar.

Atlético San Luis:

Altas: Anderson Duarte (préstamo), Benjamín Galindo Jr (compra definitiva) y Leonardo Flores (préstamo). Rumores: Leo Flores, Santiago Muñoz.

Anderson Duarte (préstamo), Benjamín Galindo Jr (compra definitiva) y Leonardo Flores (préstamo). Leo Flores, Santiago Muñoz. Bajas: Rodrigo Dourado. Rumores: Joao Pedro, Mateo Klimowicz, José de Jesús González.

Chivas de Guadalajara:

Altas: Brian Gutiérrez (compra definitiva), Ángel Sepúlveda (compra definitiva), Ricardo Marín (se reincorpora). Rumores: Sin confirmar.

Brian Gutiérrez (compra definitiva), Ángel Sepúlveda (compra definitiva), Ricardo Marín (se reincorpora). Sin confirmar. Bajas: Javier Hernández, Cade Cowell, Isaac Brizuela, Alan Mozo. Rumores: Erick Gutiérrez, Eduardo García, Alan Pulido, Teun Wilke.

Ángel Sepúlveda en Chivas|chivas

Cruz Azul:

Altas: Jorge Rodarte (compra definitiva). Rumores: Agustín Palavecino, Miguel Borja, Ricardo Monreal, Carlos Acevedo, Edwuin Cetré.

Jorge Rodarte (compra definitiva). Agustín Palavecino, Miguel Borja, Ricardo Monreal, Carlos Acevedo, Edwuin Cetré. Bajas: Ángel Sepúlveda. Rumores: Mateusz Bogusz, Mateo Levy, Ignacio Rivero, Lorenzo Faravelli.

FC Juárez:

Altas: Pedro Caixinha (DT), Ettson Ayón. Rumores: Sin confirmar.

Pedro Caixinha (DT), Ettson Ayón. Sin confirmar. Bajas: Martín Varini (DT), Ángel Zaldívar, Javier Salas, Dieter Villalpando, Jonathan González. Rumores: Rodolfo Pizarro.

León:

Altas: Iván Rodríguez (se reincorpora), Jordan García (compra), Abraham Villegas (préstamo), Juan Pablo Domínguez (compra), Diber Cambindo (compra), Nicolás Vallejo (compra). Rumores: Bryan Colula, Hugo Magallanes, Jordi Cortizo, Alfonso Alvarado, Sebastián Vegas.

Iván Rodríguez (se reincorpora), Jordan García (compra), Abraham Villegas (préstamo), Juan Pablo Domínguez (compra), Diber Cambindo (compra), Nicolás Vallejo (compra). Bryan Colula, Hugo Magallanes, Jordi Cortizo, Alfonso Alvarado, Sebastián Vegas. Bajas: James Rodríguez y Nicolás Fonseca. Rumores: Valentín Gauthier, Stiven Barreiro, Emilio Rodríguez.

Mazatlán FC:

Altas: Sin confirmar. Rumores: Eduardo García (préstamo).

Sin confirmar. Eduardo García (préstamo). Bajas: Robert Dante Siboldi (DT), Nicolás Benedetti. Rumores: Bryan Colula (León), Lucas Meroya, Jordan Sierra.

Rayados de Monterrey:

Altas: Alonso Aceves (compra definitiva). Rumores: Luca Orellano, Kevin Lomónaco, Lucas Barbosa.

Alonso Aceves (compra definitiva). Luca Orellano, Kevin Lomónaco, Lucas Barbosa. Bajas: Sergio Ramos (libre), César Garza (Pumas), Tony Leone (Pumas). Rumores: Sin confirmar.

Necaxa:

Altas: Martín Varini (DT), Raúl Martínez (préstamo), Emilio Rodríguez (préstamo), Julián Carranza (compra definitiva). Rumores: Rodolfo Pizarro, Thiago Borbas, Agustín Almendra.

Martín Varini (DT), Raúl Martínez (préstamo), Emilio Rodríguez (préstamo), Julián Carranza (compra definitiva). Rodolfo Pizarro, Thiago Borbas, Agustín Almendra. Bajas: Fernando Gago (DT), Ángel Chávez, Díber Cambindo, Johan Rojas, Tomás Jacob, Alejandro Andrade, Jesús Alcántar. Rumores: Agustín Palavecino.

André Jardine quiere refuerzos para el Clausura 2026 de la Liga MX|TV Azteca

Pachuca:

Altas: Salomón Rondón (regresa), Alan Mozo (préstamo). Rumores: Nico Ibáñez.

Salomón Rondón (regresa), Alan Mozo (préstamo). Nico Ibáñez. Bajas: Luis Rodríguez. Rumores: Oussama Idrissi, Elías Montiel, Illian Hernández, Thiago Borbas.

Club Puebla:

Altas: Albert Espigares (DT), Juan Pablo Vargas (compra), Eduardo Mustre (compra), Ignacio Puch (préstamo), Daniel Gutiérrez (compra), Kevin Velasco (préstamo). Rumores: Mateo Levy.

Albert Espigares (DT), Juan Pablo Vargas (compra), Eduardo Mustre (compra), Ignacio Puch (préstamo), Daniel Gutiérrez (compra), Kevin Velasco (préstamo). Mateo Levy. Bajas: Hernán Cristante (DT), Jesús Rivas, Juan Fedorco, Efraín Orona y Ricardo Marín. Rumores: Emiliano Gómez.

Pumas UNAM:

Altas: César Garza (préstamo), Juninho (compra definitiva), Tony Leone (préstamo), Jordan Carrillo (préstamo). Rumores: Cristian Arango, Ronaldo Martínez, Alfredo Morelos, Robert Morales, Ezequiel Ponce.

César Garza (préstamo), Juninho (compra definitiva), Tony Leone (préstamo), Jordan Carrillo (préstamo). Cristian Arango, Ronaldo Martínez, Alfredo Morelos, Robert Morales, Ezequiel Ponce. Bajas: Aaron Ramsey. Rumores: Pablo Monroy, Jorge Ruvalcaba.

Querétaro:

Altas: Esteban González (DT), Jean Unjanque (préstamo), Bayron Duarte (compra), Daniel Parra (préstamo), Lucas Abascia (compra), Alex Alcalá (compra), Erik Dueñas (compra). Rumores: Bruno Barticiotto, Adonis Preciado, Bayron Duarte.

Esteban González (DT), Jean Unjanque (préstamo), Bayron Duarte (compra), Daniel Parra (préstamo), Lucas Abascia (compra), Alex Alcalá (compra), Erik Dueñas (compra). Bruno Barticiotto, Adonis Preciado, Bayron Duarte. Bajas: Benjamín Mora (DT), Pablo Barrera, Jesús Piñuelas, Bruce El-Mesmari, Jonathan Perlaza, Rodrigo Bogarín, Omar Mendoza. Rumores: Por confirmar.

Santos Laguna:

Altas: Efraín Orona (compra), Lucas di Yorio (compra), Carlos Gruezo (compra), Ezequiel Bullaude (compra). Rumores: Kevin Picón.

Efraín Orona (compra), Lucas di Yorio (compra), Carlos Gruezo (compra), Ezequiel Bullaude (compra). Kevin Picón. Bajas: Jordan Carrillo. Rumores: Bruno Barticciotto, Edson Gutiérrez, Ismael Govea.

Tigres UANL:

Altas: Sin confirmar. Rumores: Kevin Lomónaco.

Sin confirmar. Kevin Lomónaco. Bajas: Sebastián Córdova, Javier Aquino, Eduardo Tercero, Leonardo Flores. Rumores: Marcelo Flores, Uriel Antuna, Eugenio Pizzuto, Bernardo Parra.

Sebastián Córdova pasó de Tigres a Toluca

Xolos de Tijuana:

Altas: Sin confirmar. Rumores: Cristian Arango, Rodrigo Aguirre, Josef Martínez, Aldahir Perez.

Sin confirmar. Cristian Arango, Rodrigo Aguirre, Josef Martínez, Aldahir Perez. Bajas: Sin confirmar. Rumores: Kevin Castañeda, Ezequiel Boullade.

Toluca: