¡Lista negra! Todos los jugadores que podrían dejar Pumas tras el fracaso en el Apertura 2025

Pumas aún no consigue dar el golpe dentro de la Liga BBVA MX y fue eliminado del Play In del Apertura 2025 al caer por 3-1 ante Pachuca, consumando un nuevo fracaso y aumentando los años que el conjunto auriazul lleva sin ser campeón del futbol mexicano . Ante los malos resultados, se espera que el club universitario realice varios cambios de cara al Clausura 2026 y hay un buen número de jugadores que no continuarían en el equipo de Efraín Juárez.

La lista de los jugadores que podrían salir de Pumas en el mercado invernal

Juan José Macías: Si bien llegó a Universidad sin reflectores, sorprendió a más de un aficionado con su rendimiento y sus números

Ulises Rivas: Fue refuerzo de Pumas para el Clausura 2023, pero poco a poco fue perdiendo terreno dentro del club. El mediocampista no fue incluido en la lista de Juárez para los últimos tres partidos y todo apunta a que abandonará la institución luego del 31 de diciembre de 2025.

Rodrigo López: Llegó como fichaje para el Apertura 2023, pero dos años más tarde, se convirtió en el futbolista que menos minutos sumó durante el Apertura 2025. Efraín Juárez no lo tiene en consideración, por lo que existen altas probabilidades de que salga del club en el próximo libro de pases.

Rodrigo López podría dejar Pumas

Leo Suárez: Con larga experiencia en el futbol español, el argentino llegó a Pumas para el Clausura 2024, pero nunca terminó de convencer a la afición auriazul. No jugó el Apertura 2025 debido a que fue cedido a Estudiantes de Argentina, pero en enero deberá regresar a México. Sin embargo, todo indica a que saldrá de Universidad.

Nicolás Freire: Un caso muy similar al de Suárez, pues el defensor estuvo cedido en Independiente de Argentina y, si bien logró tener cierta continuidad, ahora deberá regresar a Pumas y lo más probable es que no sea tenido en cuenta por Efraín Juárez.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas fue campeón de la Liga BBVA MX?

Ya han pasado más de 14 años desde que Pumas logró levantar el título de la Liga BBVA MX. El último fue el Clausura 2011, torneo en el que los universitarios lograron vencer por 3-2 a Monarcas Morelia en el global para lograr su séptimo título liguero en la historia. Con Efraín Juárez al mando, el conjunto auriazul buscará regresar a lo más alto del futbol mexicano durante el Clausura 2026.