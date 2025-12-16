Pumas UNAM lleva todo este tiempo sin ser campeón: así lucía México y el mundo la última vez que ganó

Toluca salió bicampeón del futbol mexicano tras ganarle a Tigres una final con una serie de penales completa para el infarto . Tras la consagración retornó el debate sobre si los Diablos Rojos merecen más el mote de ‘Grande’ que Pumas UNAM, pues los universitarios llevan mucho tiempo sin ganar la Liga BBVA MX. De hecho, México y el mundo eran muy distintos en esa época.

Resulta que mientras que Toluca alcanzó a América en una estadística impensada y a Chivas en títulos de liga tras ganar el Apertura 2025, el Club Universidad Nacional no levanta cabeza luego de su último título conseguido hace más de 14 años. En México y en todo el mundo las cosas eran muy diferentes en esa época.

El 22 de mayo de 2011, cuando Pumas UNAM consiguió su último título (Clausura 2011), en México y el mundo las cosas eran muy distintas a la actualidad. A continuación, algunos de los detalles más interesantes:

Apple lanzaba su iPhone 4s

Samsung lanzaba su Galaxy S II (S2)

México estaba gobernado por Felipe Calderón (mandato 2006–2012) y se hacía énfasis en la Guerra contra el narcotráfico

El dólar en Argentina valía 4.29 pesos argentinos (en 2025 cuesta cerca de $ 1,500 ARS)

Habían pasado apenas 20 días de que terminara la operación contra Osama Bin Laden, según la Casa Blanca

La “Primavera Árabe” (Arab Spring) tenía mucha fuerza como protesta

Instagram llevaba apenas un año desde su salida y no existían las stories

YouTube no permitía transmisiones en vivo como hoy

Twitter (hoy X) tenía límite de 140 caracteres

PlayStation 4 y Xbox One no existían

FIFA 11 era el videojuego de fútbol más jugado

GTA V aún no había salido

Lionel Messi tenía 2 balones de oro y Cristiano Ronaldo 1

Neymar Jr. jugaba en Santos

Kylian Mbappé tenía 12 años

El Clausura 2011, el último título de Pumas UNAM

La última alegría de Pumas fue en el Clausura 2011, cuando conquistó su séptima Liga MX tras empatar 1-1 con Morelia en el Estadio Morelos y ganar 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Fue bajo la conducción técnica de Guillermo Vázquez. Desde entonces, el Club Universidad Nacional fue subcampeón del Apertura 2015 y en el Guard1anes 2020.

Además, fuera de la Liga BBVA MX, Pumas también llegó a la final de la Concacaf Champions Cup 2022 pero perdió en el partido definitivo ante Seattle Sounders (2-2 en la ida en México y 0-3 en la vuelta en los Estados Unidos).

