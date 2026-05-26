Pumas UNAM habría presentado una oferta inmejorable para que Efraín Juárez no se vaya

Mucho se habla de que Efraín Juárez tiene dos ofertas para salir de Pumas UNAM antes del comienzo del Apertura 2026. El director técnico mexicano subcampeón del Clausura (perdió la final con Cruz Azul) tiene la posibilidad de marcharse a una liga menor de Europa o a la MLS de los Estados Unidos. Ante esto, la directiva universitaria busca retenerlo con una oferta.

Pumas ya tiene malas noticias, como la lesión de Adalberto Carrasquilla; y la directiva no quiere también perder a su entrenador. El joven director técnico vería con buenos ojos quedarse si hay una oferta que le sirva a todas las partes. En ese sentido, ha trascendido que la directiva apela a un contrato de 3 años de duración para que Efraín se quede.

¿Qué se sabe sobre la renovación de Efraín Juárez en Pumas?

La primera información que trascendió sobre la actualidad del director técnico mexicano es que vería con mejores ojos quedarse en Pumas en lugar de pasar al Anderlecht de Bélgica o a cualquier equipo de la MLS. El propio representante habló con periodistas partidarios y garantizó que se quedará cumplir el contrato vigente, por lo menos.

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También existe la posibilidad, según lo que se ha hablado en las últimas horas, de que Juárez renueve su vínculo incluso antes de fin de año. Aunque no se ha hablado sobre el posible salario del entrenador, sí ha trascendido que se apuesta a una oferta de varios años para garantizar la confianza en el proyecto.

Las estadísticas de Pumas UNAM con Efraín Juárez al mando

Efraín Juárez llegó al club Universidad Nacional para disputar el Apertura 2025, torneo en el cual llegó hasta el play-in únicamente. Sin embargo las cosas fueron muy distintas en el Clausura 2026, donde terminó como líder absoluto en la fase regular y alcanzó la Gran Final, donde intentó cortar una sequía de 15 años sin títulos, pero sin éxito.

Al margen de todo eso, según los números de Transfermarkt, las estadísticas de Efraín Juárez dirigiendo a Pumas UNAM fueron las siguientes: