¿Se va? Las 2 ofertas que tendría Efraín Juárez para salir de Pumas UNAM

Mientras que Pumas UNAM recibió burlas de un jugador de Cruz Azul, la final del Clausura 2026 sigue teniendo consecuencias. Parece que el futuro de Efraín Juárez en el banquillo genera dudas. Tras perder la Gran Final de la Liga BBVA MX, el director técnico se encuentra en una encrucijada profesional. Tendría 2 ofertas desde el exterior.

Además de la mala noticia de la lesión de Adalberto Carrasquilla, Pumas tiene dudas para la temporada que viene en el banquillo, como lo es la continuidad de Juárez. El estratega cuenta con un par de atractivas ofertas. Se habla de la opción de dirigir al Anderlecht de Bélgica. Además, se suma el interés de una franquicia de la MLS estadounidense.

Lo que se sabe sobre la renovación de contrato de Efraín Juárez en Pumas UNAM

La directiva felina aguarda una postura definitiva. Todo quedará exclusivamente en manos de Efraín, quien posee la decisión final sobre su futuro inmediato. El timonel tiene la opción de quedarse en Pumas para terminar su contrato vigente. Incluso existe la posibilidad real de negociar una renovación con el club del Pedregal.

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Por otro lado, la tentación extranjera es fuerte. Juárez podría decidir rescindir su acuerdo actual con los universitarios. Esto le permitiría salir de forma inmediata en búsqueda de su gran sueño europeo. La afición auriazul deberá esperar los próximos días para conocer el desenlace de esta historia.

El representante de Efraín Juárez respondió: “se queda en Pumas”

En medio de la incertidumbre, el periodista David Faitelson aportó información clave. “Acabo de hablar con el representante de Efraín Juárez”, reveló el comunicador en sus redes sociales. Juárez le enlazó la llamada directamente con su propio agente, David Baldwin. Los detalles compartidos por el agente cambian el panorama radicalmente.

Baldwin aseguró firmemente que el estratega seguirá al frente de Pumas, al menos hasta cumplir su contrato. Actualmente ya se encuentran planeando la pretemporada y analizando los nuevos fichajes para el plantel.

Además, el representante confirmó que negocian un nuevo vínculo con la institución universitaria. El objetivo es extender el lazo laboral más allá de diciembre de este año. “Efraín se queda en Pumas” a pesar de las ofertas del exterior.

