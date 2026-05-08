Pumas UNAM ya piensa en el Apertura 2026 y tiene al hijo de un histórico como refuerzo

Con el Clausura 2026 aún en su etapa de Liguilla y Pumas UNAM llegando con una “nueva desventaja” a la revancha con Club América, la directiva ya piensa en el Apertura 2026 y tiene al hijo de un histórico como refuerzo. Los universitarios no pierden tiempo y apuntalan su plantilla para el próximo semestre.

Mientras Pumas tiene una figura inesperada, todo indica que ya arregló la contratación de Juan José Calero, el atacante que actualmente milita en los Venados de la Liga Expansión MX. Mientras el primer equipo auriazul se concentra en eliminar al América para avanzar a las semifinales, las negociaciones por el delantero habrían llegado a buen puerto.

Pese al buen nivel de Juninho, Robert Morales y Guillermo Martínez, Efraín Juárez tendría una cara nueva en el equipo. Según César Luis Merlo, ya hay trato hecho y Pumas aprovecha el gran momento del artillero para que dé el salto definitivo a la Liga BBVA MX.

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Juan Calero, el hijo de un histórico jugador de la Liga BBVA MX

El talento de Juan José viene de una herencia legendaria. Es hijo de Miguel Calero, el "Cóndor", quien fuera el portero más emblemático del Pachuca. Aunque su padre hizo historia deteniendo balones y ganando títulos internacionales, el joven Calero busca ahora escribir su propia historia en las redes rivales, manteniendo vivo el legado de una familia muy querida.

¿Juan Calero (27) a Pumas? 🔜



Un 9 que puede ser importante en juego directo para la idea de Efraín.



En Venados, varios de sus goles llegaron así, con balones largos, descargas y asociaciones con Sleyther Lora para progresar y finalizar. pic.twitter.com/CSwQdv9HEU — La Cantera (@lacanteramx_) May 7, 2026

Juan Calero está en el mejor momento de su carrera

Las cifras respaldan el interés universitario. En la última temporada, Calero firmó una actuación espectacular con 22 goles en 28 partidos disputados, siendo 7 de ellos en el Clausura 2026 de la división de plata. Este rendimiento se refleja en su cotización económica. Juan José alcanzó un valor de mercado de 1.4 millones de euros, según Transfermarkt.

Los números de Juan José Calero en su última temporada

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas del futbol, los números de Juan José Calero en esta última temporada han sido los siguientes: