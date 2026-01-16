Pumas UNAM: pocos lo notaron, pero Efraín Juárez está orgulloso de su equipo por algo peculiar

Mientras que muchos se preguntan acerca del mercado de invierno y se conoció que un futbolista de Pumas UNAM se iría al Brasileirao , el entrenador Efraín Juárez está pensando todas las maneras para mejorar a su equipo y destaca las cosas buenas que hacen sus dirigidos. De hecho, el director técnico está orgulloso de su plantilla por algo peculiar e impensado.

Así como Pumas tendría una baja importante en este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el DT sabe que tiene cosas por corregir en su equipo de cara a lo que viene. Sin embargo, ya ve cosas muy positivas en su equipo y una de ellas es nada menos que el esfuerzo y el corazón que ponen sus dirigidos dentro del campo de juego, para no dar ningún balón por perdido.

Efraín Juárez en Pumas

Efraín Juárez destaca el esfuerzo constante de los jugadores de Pumas UNAM

Resulta que tras la victoria 1-0 de Pumas frente a Tigres por la Jornada 2 del Clausura 2026, el director técnico mexicano habló públicamente con los medios de comunicación y esbozó que está contento con un aspecto clave de su equipo: el sacrificio para pelear cada pelota y festejar cada acción positiva, lo que evidencia que se trata de un grupo unido y con un objetivo.

“Que se tiren por el compañero, que se tiren de cabeza, que festejen una salvada de Keylor Navas, lo dije ahí adentro”, comenzó diciendo Juárez. De todas maneras, el entrenador dijo que revisará cada aspecto. “Entonces bien en ese aspecto, pero, ya temas más profundos, voy en la evaluación y mañana veré el partido”, agregó el DT mexicano.

Pumas venció a Tigres

No se descubre nada cuando se dice que Pumas UNAM quiere dar el golpe sobre la mesa en este Clausura 2026, buscando romper la sequía de más de una década sin títulos. En ese contexto, ya se reforzó con distintos jugadores y el entrenador sigue esperando aún más altas en este mercado de invierno. Pero, mientras tanto, ya tiene algo con lo que está contento.

