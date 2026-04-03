Pumas UNAM quiere a este otro refuerzo top al finalizar el Clausura 2026: un viejo conocido

Pumas de la UNAM ya incorporó a un nuevo jugador en pleno Clausura 2026 y parece que la directiva universitaria no quiere quedarse ahí, sino que daría un paso. Todo parece indicar que el Club Universidad Nacional quiere confirmar otro refuerzo top para cuando finalice el actual torneo. Se trata de un viejo conocido y de una posición que Efraín Juárez necesita.

Mientras que en las últimas horas se conoció un video de un exjugador argentino de Pumas llorando en vivo en televisión, también trascendió una buena noticia para el conjunto de la UNAM. Pues, según reportes de medios partidarios de los Auriazules, el Club Universidad Nacional quiere ejecutar la opción de compra de Robert Morales, delantero que está cedido.

Robert Morales suma 4 goles con Pumas|Crédito: Liga BBVA MX

La directiva de Pumas UNAM mueve fichar y compraría a Robert Morales

Según los distintos reportes, Robert Morales es el jugador con el que la directiva de Pumas cerraría una serie de movimientos para asegurar que Efraín Juárez tenga una plantilla ideal para lo que resta del 2026 y lo que viene en el 2027. En ese sentido, el delantero cuya ficha pertenece a Toluca llegaría a ser oficialmente jugador del Pedregal.

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Cabe destacar que no trascendió el monto de dinero que Pumas debería pagarle a Toluca para hacerse con los servicios definitivos del delantero paraguayo de 27 años. De todos modos, según Transfermarkt, su ficha está valuada en 3.5 millones de euros (72 millones de pesos mexicanos) y su vínculo de cesión vence el 31 de diciembre de 2026.

Antes de demostrar la intención de Morales, la directiva de Pumas UNAM ya garantizó la continuidad de Ángel Azuaje con su renovación de contrato. Además, compró el pase de Alan Medina. Así, serían 3 los movimientos de la institución del Pedregal en busca de tener el mejor equipo posible para lo que viene.

Los números de Robert Morales en Pumas UNAM

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Robert Morales en Pumas UNAM son los siguientes: