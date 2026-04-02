ÚLTIMA HORA: Pumas UNAM se refuerza con un jugador clave para Enfrían Juárez en pleno Clausura 2026

Ya lejos de aquella mala experiencia con la salida del equipo de Aaron Ramsey, ahora Pumas UNAM quiere que su plantilla siga siendo competitiva en este Clausura 2026 y también para los próximos torneos que vienen. Por ese motivo, en las últimas horas se confirmó que el conjunto dirigido por Efraín Juárez se refuerza con un jugador clave para el cuerpo técnico.

De acuerdo a la información del periodista Brian Sales, Pumas compró la ficha de Alan Medina. Pues el futbolista estaba a préstamo con los universitarios, con una opción de compra cuyo monto no se hizo oficial todavía pero que evidentemente la directiva de los del Pedregal decidió ejecutar al ver la importancia que tenía para Juárez —que también confía en el jugador más barato—.

Según los distintos reportes, los Auriazules ya ejecutaron la cláusula de compra por Alan Medina, por lo que su pase ya pertenece a Pumas. Además, la extensión de contrato sería de dos años, por lo que seguirá en esta institución hasta 2028. Sin dudas, un refuerzo que puede ser importante para Efraín Juárez.

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¿Cuánto vale Alan Medina y desde cuándo está en Pumas?

En agosto de 2025 Pumas incorporó al extremo derecho en calidad de cedido desde el Querétaro. Ahora, apenas 8 meses después el Club Universidad Nacional decidió ejecutar la opción de compra de Alan Medina y firmarle un contrato de 2 años. Claro, ha sido una pieza importante para los Auriazules.

Alan Medina declaró que Pumas es su último gran tren para destacar en el futbol|@alanmedinac

Además, seguramente Pumas ve un buen prospecto en el jugador de 28 años, pues Medina tiene un valor de mercado de 800 mil euros (poco más de 16 millones de pesos mexicanos), por lo que no habría resultado una inversión compleja para los del Pedregal.

Los números de Alan Medina en Pumas UNAM

Por el momento el extremo ha jugado los 12 partidos del Clausura 2026 y los 2 de la Concachampions, siendo titular en 10 de ellos. De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números generales de Alan Medina en Pumas UNAM son los siguientes: