CONFIRMADO: Leyenda del Real Madrid acuerda su salida al término de la temporada

El Santiago Bernabéu se prepara para despedir a uno de sus hijos pródigos. En un comunicado oficial, el Real Madrid y su capitán, Dani Carvajal, han anunciado de mutuo acuerdo poner fin a su maravillosa etapa como jugador merengue al término de la presente campaña.

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"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del futbol mundial", expresó la institución en su misiva, reconociendo el impacto de un futbolista que encarna a la perfección los valores del ADN madridista: entrega, pundonor y una mentalidad ganadora inquebrantable.

¿Cuántos títulos ganó Dani Carvajal con Real Madrid?

La trayectoria de Dani Carvajal con la camiseta blanca es, simplemente, irrepetible. El defensor llegó a la entidad de Chamartín en el año 2002, formando parte de la colocación de la primera piedra de la Ciudad Real Madrid junto a Alfredo Di Stéfano. Desde entonces, ha defendido la camiseta durante 23 temporadas: 10 en las categorías inferiores de la cantera y 13 memorables años en el primer equipo.

En este trayecto, el de Leganés ha cosechado una impresionante vitrina de 27 títulos, convirtiéndose en uno de los futbolistas más ganadores de la historia. En su palmarés destacan:

6 Copas de Europa (formando parte del selecto club de cinco jugadores que han alcanzado esta hazaña en toda la historia del futbol).

(formando parte del selecto club de cinco jugadores que han alcanzado esta hazaña en toda la historia del futbol). 6 Mundiales de Clubes y 5 Supercopas de Europa .

y . 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

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Dani Carvajal no solo se marcha como el portador del gafete de capitán, sino como una pieza fundamental de la zaga que protagonizó una de las épocas más brillantes y dominantes del futbol moderno. Su partida deja un hueco inmenso en el vestuario dirigido por Álvaro Arbeloa, donde su liderazgo y experiencia eran el motor del equipo.

El tramo final de la temporada se convertirá ahora en un prolongado y merecido homenaje para el "2", cuya última misión será intentar cerrar con broche de oro una historia de amor de más de dos décadas con el club de sus amores.

