Pumas termina el Clausura 2026 como LÍDER de la tabla general de la Liga BBVA MX

Pumas ha roto una marca en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de vencer a Pachuca en la Jornada 17, el Club Universidad Nacional ha alcanzado la cifra de 36 puntos y con ello, establecieron un nuevo récord de unidades en la historia de la institución a lo largo de los torneos cortos.

Tras el triunfo en la cancha del Estadio Hidalgo, el equipo dirigido por Efraín Juárez se hizo del liderato de la tabla general, superando a Chivas que no pudo pasar del empate ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron, resultado con el que el cuadro de Guadalajara se quedó con la misma cantidad de puntos que Pumas, no obstante, la diferencia de goles favorece al conjunto de la UNAM con +17 ante +16 del 'Rebaño Sagrado'.

A falta del cierre de actividad en la Jornada 17 del Clausura 2026, el equipo dirigido por Efraín Juárez se ha quedado con el liderato en una campaña en la que tuvieron registro de 10 victorias, 6 empates y una sola derrota, misma que fue frente a Toluca en la Fecha 9 del certamen.

Para la Liguilla, en la instancia de Cuartos de Final, Pumas va a tener ventaja al cerrar como local sus compromisos en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

La ronda de 4tos de Final va a dar inicio el próximo 2 de mayo con los juegos de ida. Posteriormente, los encuentros de vuelta serán el fin de semana del 9 y 10 del mismo mes.