Qatar 2022: Dusan Vlahovic encabeza la lista oficial de Serbia

La Selección de Serbia tuvo una eliminatoria muy consistente para llegar a Qatar 2022, los europeos se mantuvieron 'invictos' en su grupo con 6 victorias y 2 empates; vencieron a Portugal, uno de los equipos favoritos para la Copa del Mundo, en la jornada 10 como visitantes... por lo que hace pensar que el equipo serbio será un rival muy incómodo.

Con un poder ofensivo muy respetable, donde figuran nombres como Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Filip Kostic o Dusan Tadic, la Selección de Serbia espera salir avante en un Grupo G que comparten con Brasil, Suiza y Camerún respectivamente en Qatar 2022.

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La lista definitiva de Serbia para el Mundial de Qatar 2022

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Serbia's 26 man squad for the World Cup.



🇷🇸🇷🇸🇷🇸 pic.twitter.com/ZsVRCcR0fK — Serbian Football (@SerbianFooty) November 11, 2022

La Selección de Serbia NUNCA ha calificado de una fase de grupos en toda su historia, en dos participaciones: En Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, han cosechado sólo 2 victorias en seis partidos disputados. Su Grupo no será nada sencillo, pero su paso rumbo al mundial fue sólido y cuenta con una plantilla interesante que hace pensar que puede hacer historia en Qatar 2022.

Dusan Vlahovic fue el delantero sensación de la Serie A la temporada 2021-22, su productividad goleadora y su corta edad (22 años), lo pusieron en la mira de los grandes clubes de Europa, razón por la que la Juventus desmbolsara al rededor de 70 millones de euros por sus servicios, ojo, en el mercado invernal de la 2021-22.

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¿Quién es el técnico de la Selección de Serbia en el Mundial de Qatar 2022?

Dragan Stojković es el actual técnico de la Selección de Serbia, un entrenador con mucha experiencia. Tiene 57 años de edad y ha sido internacional con la Selección de Yugoslavia, co la cual disputó los mundiales de 1990 y 1998. Principalmente ha tenido mucho éxito en la liga de Japón, donde logró el campeonato con el Nagoya Grampus en 2010.