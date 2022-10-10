Qatar 2022: Así podrás vivir el Mundial desde Ciudad de México

Este lunes 10 de octubre, la FIFA y una empresa de cervezas dieron a conocer las siete ciudades elegidas en todo el mundo para albergar un Fan Fest oficial durante el Mundial de Qatar 2022. Dichas sedes estarán ubicadas en cinco países de tres continentes.

El máximo organismo rector del fútbol en el planeta y el patrocinador oficial de cerveza revelaron que los Fan Fest oficiales se llevarán a cabo en Dubai, Londres, Ciudad de México, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Seúl.

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Dicho evento transmitirá los partidos durante la Copa del Mundo Qatar 2022, además de que contará con varias actividades de entretenimiento como DJ's, presentaciones de artistas locales y la presencia de varias leyendas en la historia del futbol. Además, habría algunas dinámicas con experiencias 4D que contará con el sonido de los estados de Qatar.

🇶🇦​ Doha

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿​ London

🇲🇽​ Mexico City

🇧🇷​ Rio de Janeiro

🇧🇷​ Sao Paulo

🇰🇷​ Seoul

🇦🇪​ Dubai



The FIFA Fan Festival is going global! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 10, 2022

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Fan Fest de Qatar 2022 en la Ciudad de México?

La sede del Fan Fest del Mundial de Qatar 2022 en la Ciudad de México será la Plaza de la República, mejor conocida como el Zócalo y el evento se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

La entrada no tendrá ningún costo y tendrá un horario de apertura desde las 9:00 de la mañana hasta el cierre que será a las 6:00 de la tarde durante todos los días de la Copa del Mundo.

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¿Cuándo juega la Selección Mexicana en Qatar 2022?

La Selección Mexicana hará su debut en el Mundial de Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre ante Polonia a las 10:00 horas, tiempo de México, en el Estadio 974. El 26 del mismo mes chocará ante Argentina a las 13:00 horas, tiempo de México, en el Estadio Lusail y cerrará la Fase de Grupos ante Arabia Saudita el 30 de noviembre en el mismo estadio.