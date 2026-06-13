Brasil se entrenó como un equipo de NFL: así fue el insólito trabajo pedido por Ancelotti

En vísperas al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, este sábado ante Marruecos en Nueva Jersey, Brasil es noticia por el inusual método empleado por Carlo Ancelotti para afrontar la última práctica. ¿Qué hizo? Se aferró a la incorporación de "pulseras tácticas" un recurso directamente inspirado en otro deporte: la NFL.

Como se pudo apreciar en los videos difundidos por la Confederación Brasileña de Fútbol, los jugadores ya utilizan este dispositivo conocido como wrist coach. Se trata de una banda que se ajusta a la muñeca y que contiene tarjetas con instrucciones rápidas, permitiendo a los protagonistas memorizar rápidamente jugadas ensayadas, posiciones defensivas y movimientos estratégicos sin necesidad de interrumpir los trabajos.

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La apuesta de Ancelotti para la perfección defensiva

Los defensores Marquinhos y Gabriel Magalhães fueron los primeros en lucir este accesorio. Según Ancelotti, el objetivo es claro: "Para simplificar la explicación a los jugadores, hemos preparado esto para que puedan encontrar la mejor posición para las jugadas a balón parado sin perder demasiado tiempo".

Este método, supervisado por el entrenador asistente Francesco Mauri, busca convertir a los sudamericanos en un equipo letal, tanto en ataque como en la zona defensiva o en las pelotas paradas. Si bien es un recurso habitual en el fútbol americano estadounidense, la Canarinha es la primera en llevarlo a este nivel de implementación en el Mundial.

Neymar: Entre el gimnasio y la ilusión de volver

Mientras el seleccionado ultima detalles, la gran figura del plantel sigue centrada en su recuperación. Neymar continúa entrenándose en el gimnasio, apartado del grupo principal, debido a la lesión en el gemelo derecho que ha mantenido en vilo a todo el país.

El delantero aún no ha podido pisar el campo de entrenamiento, pero la confianza de Ancelotti es total. El técnico italiano no solo valora la genialidad técnica de "Ney", sino también su peso jerárquico dentro de un plantel lleno de jóvenes promesas: "Estamos trabajando muy duro para que Neymar regrese lo antes posible. Creemos que las expectativas de que vuelva la semana que viene son muy altas. Es importante no solo por su calidad técnica, sino también por su experiencia y el ejemplo que puede dar a los jugadores que tenemos en este grupo", confesó Ancelotti ante los medios.