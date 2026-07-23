James Rodríguez está libre tras el Mundial 2026 con Colombia: cuánto cuesta su fichaje

James Rodríguez cerró una etapa con el Minnesota United de la MLS tras 6 meses de contrato. El nuevo trabajo del mediocampista colombiano es el de buscar un nuevo equipo luego de contar con un importante papel con Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El vínculo de James Rodríguez con la Liga BBVA MX al ser agente libre es una versión que se maneja debido a su paso por el Club León. Sin embargo, el equipo interesado en ficharlo deberá pagar una cifra importante debido a sus pretensiones económicas.

James Rodríguez sale como agente libre tras salir del Minnesota United|MLS

Cuánto costaría el fichaje de James Rodríguez

De acuerdo con reportes en Estados Unidos, las pretensiones económicas de James Rodríguez en su nuevo equipo rondaría los 684,000 dólares de dólares anuales. Se trata de un salario que ya se venía manejando en su paso por Minnesota United en Estados Unidos

Cabe mencionar que en México logró contar con un salario de 5 millones de dólares al año, por lo que existe una gran diferencia entre las pretensiones económicas que pediría la estrella colombiana en este mercado y las que pidió en su momento cuando arribó a la Liga BBVA MX.

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El papel de James Rodríguez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

James Rodríguez logró disputar los 5 partidos que tuvo la Selección de Colombia en la justa mundialista, sumando un total de 317 minutos sin goles ni asistencias. A lo largo del torneo generó 10 oportunidades de gol creadas y brindó 188 de 211 intentos para contar con una efectividad del 89 por ciento.

James Rodríguez disputó todos los partidos de Colombia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Colombia logró clasificar en el Grupo K en el primer lugar con 7 puntos tras enfrentar a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. En los Dieciseisavos de Final eliminaron a Ghana por un marcador de 1 a 0, mientras que en los Octavos de Final cayeron ante Suiza en la tanda de penales tras empatar 0 a 0.

