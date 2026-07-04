¿Qué confederación tiene más selecciones en los octavos de final en el Mundial 2026?

Los octavos de final del Mundial 2026 están definidos y no es sorpresa que la UEFA domine en cuanto a número de selecciones en esta ronda. Con más cupos por parte de la FIFA al 'Viejo Continente' no es extraño que haya siete de 16 selecciones de esta parte del mundo. El continente americano tendrá igual a siete representantes, sin embargo, serán cuatro por parte de la Conmebol y los tres anfitriones representarán a la Concacaf.

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La gran sorpresa podría ser la aparición de dos combinados africanos; Egipto y Marruecos. Ambos combinados sufrieron de más para estar en la ronda directa al conseguir su pase desde el manchón penal ante Países Bajos y Australia respectivamente. Por otro lado, solo habrá un duelo que enfrente a dos combinados de la misma confederación; España vs Portugal, por lo que si o si habrá un cuadro europeo entre los ocho mejores de Norteamérica 2026.

Representantes en octavos por confederación

UEFA: España, Portugal, Francia, Suiza, Bélgica, Noruega e Inglaterra

CONEMBOL: Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia

CONCACAF: Canadá, Estados Unidos y México

CAF: Egipto y Marruecos

Octavos de final del Mundial 2026