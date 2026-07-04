ÚLTIMA HORA: Todos los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se ven en el horizonte, 16 selecciones nacionales continúan vivas en la lucha por tocar la gloria en Norteamérica 2026. Francia y España lucen sólidas tras lo visto en los 16avos de final en sus respectivos partidos, la actual monarca del mundo; Argentina quiere el bicampeonato y México apela al ¿Y si, si? para soñar con la primera estrella en toda su historia.

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Por si fuera poco, los tres anfitriones del presente Mundial 2026 pasaron de ronda y buscan poner a la Concacaf en lo más alto. Canadá fue más que Sudáfrica, Estados Unidos no tuvo problema ante Bosnia y México lució ante Ecuador. La Portugal de Cristiano Ronaldo sufrió de más para eliminar a Croacia y Paraguay querrá dar otro batacazo tras dejar fuera a Alemania.

Selecciones clasificadas a octavos de final del Mundial 2026

Canadá Brasil Paraguay Marruecos Noruega Francia México Inglaterra Bélgica Estados Unidos España Portugal Suiza Egipto Argentina Colombia

Octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs Marruecos (4 julio, Houston)

Paraguay vs Francia (4 julio, Philadelphia)

Brasil vs Noruega (5 julio, Nueva York/New Jersey)

México vs Inglaterra (5 julio, Ciudad de México)

Estados Unidos vs Bélgica (6 julio, Seattle)

Portugal vs España (6 julio, Arlington)

Egipto vs Argentina (7 julio, Atlanta)

Suiza vs Colombia

Finalmente, solo habrá un partido que enfrente a dos combinados de la misma confederación; Portugal contra España. Todos los demás cruces, serán enfrentamientos entre seleciconados que no comparten continente. De hecho, habrá doble duelo entre Concacaf y UEFA con el México vs Inglaterra y Estados Unidos vs Bélgica.