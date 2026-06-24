“¿Qué estoy haciendo aquí?” el crack de Atlas al que sus padres obligaron a jugar en Chivas

En el futbol mexicano existen historias marcadas por rivalidades y decisiones difíciles. Algunos jugadores cambian de equipo por temas deportivos o económicos, aunque no siempre convencidos. Un exjugador surgido de Atlas recordó recientemente cómo terminó jugando en Chivas pese a que nunca quiso vestir la playera rojiblanca.

El futbolista ex Atlas que pasó a Chivas fue Néstor Vidrio. El exdefensor mexicano reveló que rechazó inicialmente la posibilidad de llegar al Guadalajara después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, días más tarde aceptó la propuesta por insistencia de su familia, que era aficionada del “Rebaño Sagrado”.

El crack de Atlas que terminó jugando en Chivas es Néstor Vidrio

Néstor Vidrio explicó que el interés de Chivas apareció cuando todavía pertenecía a Pachuca. El defensor reconoció que no quería ir al Guadalajara porque durante años había vivido la rivalidad entre Atlas y el conjunto rojiblanco desde fuerzas básicas.

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“Cuando me habla mi representante y me dice: ‘Néstor, te está buscando Chivas’. Le dije: ‘no, no quiero ir’”, contó el exfutbolista en el podcast del Chatón Enríquez. Más adelante confesó que sus padres fueron quienes más presión ejercieron para aceptar la oferta del club tapatío.

Néstor Vidrio confesó que no disfrutó jugar en Chivas

El exzaguero recordó que su adaptación fue complicada desde el primer día. Incluso reveló que al entrar al vestidor se cuestionó su decisión por compartir espacio con jugadores que antes consideraba rivales directos en el futbol mexicano.

“¿Qué estoy haciendo aquí?”, fue una de las frases que recordó sobre sus primeros días en el club. También aseguró que durante varios meses le comentó a su esposa que no disfrutaba su etapa con el Guadalajara y que no se sentía completamente feliz dentro del equipo.

Los números de Néstor Vidrio con Chivas

Néstor Vidrio llegó al Guadalajara para el Apertura 2013 y permaneció hasta el Clausura 2015. Durante ese periodo disputó cuatro torneos de Liga MX con el conjunto rojiblanco. El defensor acumuló 55 partidos oficiales de liga con Chivas.

A pesar de tener continuidad, no logró consolidarse como una pieza importante en la defensa del equipo. Su paso por Chivas terminó sin títulos y posteriormente siguió su carrera en otros equipos del futbol mexicano.

