¿Qué fue de Mickie James, la exdiva de WWE?

Mickie James es un nombre que seguramente los adultos fanáticos de WWE reconocen; sin embargo, los adolescentes y niños ya no tienen alcance respecto a los años donde está peleadora tuvo su prime en la empresa de wrestling más grande del mundo. Ante eso, dónde se encuentra ahora la superestrella. A continuación, te lo contamos.

¿Quién fue Mickie James?

La peleadora nacida en Virginia fue una estrella que destacó en la WWE a finales de la primera década de los 2000. Su estilo country la caracterizó como su sello principal y se consagró campeona de la rama que en ese momento llevaba el nombre de Divas. Por ello, la manera en la que se dio su despido fue controversial, pues en 2021 le mandaron sus cosas en una bolsa negra de basura.

Ante eso, parece que hubo un error y quien realizó dicha acción fue despedido de manera inmediata. Tal fue el arrepentimiento de los encargados de la empresa, que aunque estaba en contrato con otra marcha luchística, se le invitó al Royal Rumble del 2022. Su regreso icónico para una noche.

¿Mickie James se retiró de la lucha libre?

Con 46 años, Mickie James no está retirada y se insinúa que hay planes para ella en WWE. Tras el abrupto final que realmente se trató de un malentendido, en 2023 James regresó a su casa para participar del reality formativo (LFG) de nuevos talentos de la compañía. Allí era una de las entrenadoras del espacio donde había otros talentos de la talla del Undertaker.

Sin embargo, parece que para la nueva temporada Mickie ya no fue solicitada, por lo que su etapa en este programa terminaría. Dado que está saliendo en múltiples promocionales de la propia empresa, se rumora que podría volver a las actividades en el ring. Aunque todavía es imposible asegurar que eso suceda, ya hay algunas exestrellas volviendo al ruedo, por lo que la gente estaría encantada con Mickie en los cuadriláteros.

