¿Qué fue de Sergio Ramos? Así luce el ex jugador de Rayados

El tiempo pasa volando y el caso de Sergio Ramos es la prueba perfecta para entender eso. Tras jugar prácticamente un año con los Rayados de Monterrey, el central español rompió vínculo con los regiomontanos y hoy se encuentra en la búsqueda de equipo. Aunque no ha anunciado su retiro, no encuentra club… aunque se mantiene en una exigencia física que le hace soñar con seguir en el futbol profesional.

¡GOL DE Sergio Ramos DE PENAL | Toluca 3 - 1 Monterrey | Semifinal Vuelta | Apertura 2025

¿Cómo luce Sergio Ramos a un año de su último juego como profesional?

El nacido en Camas y criado en la cantera de Sevilla, tuvo su última etapa como futbolista profesional en México. Aunque muchos creyeron que le daba para más en el futbol mexicano, terminó su contrato en diciembre de 2025 y desde ahí no tiene club. Sin embargo, se mantiene en forma entrenando por su cuenta.

Y realmente esto no es algo nuevo, pues previo a su incorporación a la liga mexicana, se encontraba en la misma situación. No tenía club y se preparaba de manera individual por si llegaba una propuesta con algún equipo. Ante eso, hoy presume de su preparación individual y es que no ha anunciado su retiro oficial teniendo ya 40 años.

Pero precisamente en dicha situación parece que aprovecha su figura mediática para hacer negocios con empresas vinculadas al ejercicio y la venta de complementos. En sus últimas publicaciones digitales presume sus ejercicios físicos y al mismo tiempo, de las marcas con las que está colaborando. Ahora, el mercado de transferencias terminó en casi todo el mundo… pero al ser agente libre podría acordar contrato en cualquier momento donde él decida.

¿Cuándo fue la última vez que Sergio Ramos jugó un partido de futbol?

Como ya se comentó, la carrera profesional de Sergio Ramos referente a su etapa como futbolista ha estado en pausas extensas en los años recientes. Su vínculo con Monterrey fue de un año y terminó a finales de 2025... comienzos de 2026. En ese sentido, ha estado parado cerca de un año. Con esto en mente, se entiende que su último partido lo jugó en la liguilla del Apertura 2025, el 6 de diciembre, donde quedaron fuera ante Toluca en semifinales. Incluso, en ese partido el central marcó gol en la derrota con marcador de 3-2.