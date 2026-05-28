Qué gana el campeón de la Concachampions 2026: esto es lo que se disputan Toluca y Tigres

Mientras que Toluca juega 3 finales este sábado, los Diablos Rojos Rojos y Tigres de la UANL se juegan mucho más que una simple final en la Concachampions 2026. Pues lo que gana el campeón de la Concacaf Champions Cup va más allá del trofeo en cuestión y del orgullo continental. Hay dinero y clasificaciones a otros torneos en juego entre estos equipos.

Con Andre-Pierre Gignac buscando revancha, Tigres visita a Toluca en el Estadio Nemesio Diez este sábado 30 de mayo para definir al campeón de la Concacaf. Quien gane este encuentro, además de coronarse campeón, también obtiene su boleto directo a la Copa Intercontinental en diciembre de este año y al súper Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

during the 3rd round match between Tigres UANL vs Toluca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Universitario Stadium, on January 17, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/MEXSPORT

El increíble premio económico para el que gane la Concachampions entre Toluca y Tigres

Además de la clasificación a los mejores torneos del planeta, la Copa de Campeones de la Concacaf también otorga premios económicos. Pues quien gane la Concachampions se llevará más de 5 millones de dólares para sus arcas. Además, indirectamente también estarán ganando dinero por parte de la FIFA a mediano y largo plazo.

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El campeón también clasificará al Mundial de Clubes de 2029, torneo que reúne a las mejores instituciones del planeta cada cuatro años y que otorga cerca de 9 millones de dólares por clasificar. La Intercontinental, además, garantiza un millón de dólares como mínimo y 5 millones si se consigue el título contra el campeón de la UEFA Champions League.

Crédito: Mexsport

En resumen, esto es lo que obtendrá el ganador de Toluca vs. Tigres