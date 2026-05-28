Qué gana el campeón de la Concachampions 2026: esto es lo que se disputan Toluca y Tigres
Además del trofeo, la Concacaf Champions Cup 2026 brinda premios espectaculares
Mientras que Toluca juega 3 finales este sábado, los Diablos Rojos Rojos y Tigres de la UANL se juegan mucho más que una simple final en la Concachampions 2026. Pues lo que gana el campeón de la Concacaf Champions Cup va más allá del trofeo en cuestión y del orgullo continental. Hay dinero y clasificaciones a otros torneos en juego entre estos equipos.
Con Andre-Pierre Gignac buscando revancha, Tigres visita a Toluca en el Estadio Nemesio Diez este sábado 30 de mayo para definir al campeón de la Concacaf. Quien gane este encuentro, además de coronarse campeón, también obtiene su boleto directo a la Copa Intercontinental en diciembre de este año y al súper Mundial de Clubes de la FIFA 2029.
El increíble premio económico para el que gane la Concachampions entre Toluca y Tigres
Además de la clasificación a los mejores torneos del planeta, la Copa de Campeones de la Concacaf también otorga premios económicos. Pues quien gane la Concachampions se llevará más de 5 millones de dólares para sus arcas. Además, indirectamente también estarán ganando dinero por parte de la FIFA a mediano y largo plazo.
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El campeón también clasificará al Mundial de Clubes de 2029, torneo que reúne a las mejores instituciones del planeta cada cuatro años y que otorga cerca de 9 millones de dólares por clasificar. La Intercontinental, además, garantiza un millón de dólares como mínimo y 5 millones si se consigue el título contra el campeón de la UEFA Champions League.
En resumen, esto es lo que obtendrá el ganador de Toluca vs. Tigres
- Trofeo de la Concacaf Champions Cup
- Clasificación a la Copa Intercontinental 2026
- Clasificación al Derbi de las Américas (parte de la Copa Intercontinental)
- Posibilidad de acceder a la Copa Challenger (si gana el Derbi de las Américas, parte de la Copa Intercontinental)
- Clasificación al Mundial de Clubes de la FIFA 2029
- 5 millones de dólares por ser el campeón de la Concachampions
- 1 millón de dólares mínimo por jugar la Copa Intercontinental (el campeón se lleva 5 MDD)
- 9 millones de dólares aproximadamente por clasificar al Mundial de Clubes 2029.