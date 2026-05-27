No solo la Concachampions: Toluca tiene 3 finales este sábado
Los Diablos Rojos pueden ganar 3 títulos en un mismo día; el más importante por la Copa de Campeones de la Concacaf
Toluca es uno de los mejores equipos de la última década en la Liga BBVA MX, pues consiguió el bicampeonato reciente y también los títulos de Campeón de Campeones. Ahora el conjunto dirigido por Antonio Mohamed jugará la gran final de la Concachampions 2026 frente a los Tigres de la UANL. Pero la buena noticia no termina ahí: tendrán dos finales más que muy pocos conocen.
Mientras ya es oficial el día y horario de la final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre los Diablos Rojos y los Felinos, recientemente se dio a conocer que la escuadra escarlata tendrá algunos compromisos de gran importancia este mismo sábado: la Sub 17 y la Sub 15 del Toluca juegan la final del Clausura de la Liga MX juvenil.
Las 3 finales que tendrá Toluca este sábado
Este sábado 30 de mayo puede ser uno de los mejores días para la gran familia de fanáticos de Toluca en México y el mundo. Pues el primer equipo jugará la final de la Concacaf Champions Cup frente a Tigres, la Sub 17 se enfrentará a Pachuca y la Sub 15 se medirá con Rayados de Monterrey.
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- Primera División: Toluca recibe a Tigres en la Gran Final de la Concachampions 2026 en el Estadio Nemesio Diez a las 18:00 (tiempo del Centro de México)
- Sub 17: Toluca recibe a Pachuca en la vuelta de la final en las Instalaciones Metepec a las 9:00. La ida es en el Estadio Hidalgo este miércoles 27/5.
- Sub 15: Toluca recibe a Rayados de Monterrey en la vuelta de la final en las Instalaciones Metepec a las 12:00. La ida es en El Barrial este miércoles 27 de mayo.
Toluca podría jugar varias finales más si gana la Concachampions 2026
El equipo que gane entre Tigres y Toluca podrá jugar la Copa Intercontinental, que garantiza al menos una final (Derbi de las Américas contra el campeón de Conmebol Copa Libertadores) y brinda la posibilidad de dos más: Copa Challenger (ante el ganador entre Asia, África y Oceanía) y la propia Intercontinental de la FIFA, ante el campeón de la UEFA Champions League.