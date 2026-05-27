No solo la Concachampions: Toluca tiene 3 finales este sábado

Toluca es uno de los mejores equipos de la última década en la Liga BBVA MX, pues consiguió el bicampeonato reciente y también los títulos de Campeón de Campeones. Ahora el conjunto dirigido por Antonio Mohamed jugará la gran final de la Concachampions 2026 frente a los Tigres de la UANL. Pero la buena noticia no termina ahí: tendrán dos finales más que muy pocos conocen.

Mientras ya es oficial el día y horario de la final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre los Diablos Rojos y los Felinos, recientemente se dio a conocer que la escuadra escarlata tendrá algunos compromisos de gran importancia este mismo sábado: la Sub 17 y la Sub 15 del Toluca juegan la final del Clausura de la Liga MX juvenil.

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Las 3 finales que tendrá Toluca este sábado

Este sábado 30 de mayo puede ser uno de los mejores días para la gran familia de fanáticos de Toluca en México y el mundo. Pues el primer equipo jugará la final de la Concacaf Champions Cup frente a Tigres, la Sub 17 se enfrentará a Pachuca y la Sub 15 se medirá con Rayados de Monterrey.

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Primera División: Toluca recibe a Tigres en la Gran Final de la Concachampions 2026 en el Estadio Nemesio Diez a las 18:00 (tiempo del Centro de México)

Toluca recibe a Tigres en la Gran Final de la Concachampions 2026 en el Estadio Nemesio Diez a las 18:00 (tiempo del Centro de México) Sub 17: Toluca recibe a Pachuca en la vuelta de la final en las Instalaciones Metepec a las 9:00. La ida es en el Estadio Hidalgo este miércoles 27/5.

Toluca recibe a Pachuca en la vuelta de la final en las Instalaciones Metepec a las 9:00. La ida es en el Estadio Hidalgo este miércoles 27/5. Sub 15: Toluca recibe a Rayados de Monterrey en la vuelta de la final en las Instalaciones Metepec a las 12:00. La ida es en El Barrial este miércoles 27 de mayo.

Toluca podría jugar varias finales más si gana la Concachampions 2026

El equipo que gane entre Tigres y Toluca podrá jugar la Copa Intercontinental, que garantiza al menos una final (Derbi de las Américas contra el campeón de Conmebol Copa Libertadores) y brinda la posibilidad de dos más: Copa Challenger (ante el ganador entre Asia, África y Oceanía) y la propia Intercontinental de la FIFA, ante el campeón de la UEFA Champions League.

