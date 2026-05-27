André-Pierre Gignac busca cortar esta deuda pendiente con Tigres ante Toluca

Falta cada vez menos para la final entre Tigres de la UANL y Deportivo Toluca FC por la gran final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Uno de los puntos altos que tiene la escuadra regiomontana para jugar en el Estadio Nemesio Diez es su viejo y querido capitán: André-Pierre Gignac, el delantero francés que busca cortar una deuda pendiente.

Mientras se habla de que Toluca tendrá 3 finales el mismo día, lo cierto es que en Tigres tienen toda su atención puesta en ganar la Concachampions y tomarse revancha de lo que fue el Apertura 2025. Sin embargo, su figura llega al partido contra los Diablos Rojos con una deuda interna: acumula 645 minutos sin anotar en una Final. Quiere romper la mala racha.

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La última vez que André-Pierre Gignac marcó un gol en una final con Tigres

El último gol de André-Pierre Gignac fue en la final entre Tigres y Chivas en el Clausura 2023. El encuentro se disputó el 28 de mayo de 2023 en el Estadio Akron, Zapopan, Jalisco. El francés de 40 años marcó de penal a los 65 minutos para marcar el descuento parcial (1-2). Después se daría una remontada increíble que le dio el título a Tigres con un marcador de 3-2.

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Todas las finales en las que André-Pierre Gignac no marcó

Campeón de Campeones 2022-23: Pachuca 1-2 Tigres. Jugó 74’ y no anotó.

Campeones Cup 2023: Tigres 0(4)-(2)0 Los Angeles FC. Gignac jugó todo el partido.

Liga MX Apertura 2023: América 4-1 Tigres (global). Gignac jugó los 180 minutos de la serie.

Supercopa MX 2024: América 2-1 Tigres. Gignac jugó los 90 minutos del partido.

Liga MX Apertura 2025: Toluca 2(9)-(8)2 Tigres (global). Gignac jugó 71 minutos en la ida y 56’ en la vuelta.

Los números de André-Pierre Gignac en Tigres de la UANL

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de André-Pierre Gignac en los Tigres de la UANL durante estos más de 10 años en la institución regiomontana: