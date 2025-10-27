¿Qué lugar ocupa Manuel Lapuente en el ranking de DT’s con más títulos en México?

El balompié nacional está despidiendo a Manuel Lapuente, quien se ha comentado es de los mejores estrategas del futbol mexicano. Multicampeón con tres equipos distintos y uno de los nombres más respetados a nivel selección nacional. Ahora que dejó este plano, se empieza a sostener uno de sus grandes legados, que se refieren al número de trofeos obtenidos a nivel Liga MX.

Sin lugar a dudas el sábado la situación que trascendió en el futbol mexicano fue el fallecimiento de Lapuente, quien se reportó como muerto el sábado 25 de octubre. Con 81 años de edad, no se dio una versión oficial del deceso, pero podría ser que sufrió una fuerte neumonía que lo lastimó gravemente en semanas recientes.

Ante eso, las múltiples reacciones no se han dejado esperar en el medio, pues se le recuerda como un grande en los banquillos del balompié mexicano. Y es que su escuela se sostuvo en una carrera llena de trofeos. En total, ganó cinco títulos de liga, esto con Necaxa, Puebla y América.

¿En qué lugar se encuentra Manuel Lapuente en el ranking histórico?

Aunque cinco trofeos no lo ponen en lo más alto del listado, sí alcanza el top5 de los técnicos más ganadores, pues está empatado con los cinco títulos que Víctor Manuel Vucetich consiguió con León, Pachuca, Tecos y Monterrey.

Los técnicos más ganadores son leyendas del balompié nacional, las cuales campeonaron en estos años y con estos clubes.

Ignacio Trelles - (7 ligas) - Conseguidos con Marte, Zacatepec, Toluca y Cruz Azul - Temporadas 1953-54, 1954-55, 1957-58, 1966-67, 1967-68, 1978-79 y 1979-80.

