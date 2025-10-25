¡Adiós a un HISTÓRICO! El mensaje de los equipos para despedir a Manuel Lapuente

Este sábado 25 de octubre se dio a conocer el s ensible fallecimiento de Manuel Lapuente a los 81 años de edad, un histórico del futbol mexicano que con su partido, los equipos lo han despedido dedicándole un mensaje en sus redes sociales.

El primer equipo que le dedico un mensaje fue el conjunto de Tigres, el club mandó sus deseos de pronta resignación a su familia al haber dirigido al club.

✝️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Manuel Lapuente, ex director técnico del Club.

Deseamos pronta resignación a su familia y amigos.

Descanse en paz. 🙏🏻 pic.twitter.com/klaVammhmN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 25, 2025

Previo al partido de Tigres vs Juárez de la jornada 15, se guardó u minuto de silencio en memoria del ex-entrenador.

El segundo equipo que le mandó un mensaje fue Rayados de Monterrey, club en el que inició su carrera como jugador.

Nos unimos a la pena que embarga al mundo del futbol por el lamentable fallecimiento de Manuel Lapuente, ícono del futbol mexicano que inició su carrera en nuestro equipo y defendió nuestra camiseta de 1964 a 1966. Expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos.… pic.twitter.com/hSmQLl2tyS — Rayados (@Rayados) October 25, 2025

Los títulos de Manuel Lapuente

Como jugador, Lapuente tuvo minutos en Monterey, Necaxa, Puebla y Atlas, equipos con los que no pudo levantar campeonatos pero defendió los colores dejando su legado.

Como entrenador, tuvo varios títulos. Con Puebla obtuvo dos títulos de Primera División, una Copa México y un título de Campeón de Campeones. En su paso por Necaxa ganó una Copa México, dos títulos de Liga y uno de Campeón de Campeones. Por último, sumó un título más con el América en la Primera División en 2002.

Con la Selección Mexicana, logró ganar una Copa Oro y una Copa Confederaciones.