deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

¡Adiós a un HISTÓRICO! El mensaje de los equipos para despedir a Manuel Lapuente

Con el sensible fallecimiento de Manuel Lapuente, diferentes equipos decidieron mandar un mensaje en sus redes sociales

Manuel Lapuente
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

Este sábado 25 de octubre se dio a conocer el s ensible fallecimiento de Manuel Lapuente a los 81 años de edad, un histórico del futbol mexicano que con su partido, los equipos lo han despedido dedicándole un mensaje en sus redes sociales.

El primer equipo que le dedico un mensaje fue el conjunto de Tigres, el club mandó sus deseos de pronta resignación a su familia al haber dirigido al club.

Previo al partido de Tigres vs Juárez de la jornada 15, se guardó u minuto de silencio en memoria del ex-entrenador.

El segundo equipo que le mandó un mensaje fue Rayados de Monterrey, club en el que inició su carrera como jugador.

Los títulos de Manuel Lapuente

Como jugador, Lapuente tuvo minutos en Monterey, Necaxa, Puebla y Atlas, equipos con los que no pudo levantar campeonatos pero defendió los colores dejando su legado.

Como entrenador, tuvo varios títulos. Con Puebla obtuvo dos títulos de Primera División, una Copa México y un título de Campeón de Campeones. En su paso por Necaxa ganó una Copa México, dos títulos de Liga y uno de Campeón de Campeones. Por último, sumó un título más con el América en la Primera División en 2002.

Con la Selección Mexicana, logró ganar una Copa Oro y una Copa Confederaciones.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×