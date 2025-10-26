Jorge Campos recuerda con cariño a Manuel Lapuente: ‘El trofeo más importante que tiene México él se lo dio’

El pasado sábado 25 de octubre del 2025, falleció Manuel Lapuente a los 81 años de edad un histórico del futbol mexicano. Con su partida, diferentes equipos y personajes sobresalientes del futbol mexicano le dedicaron un mensaje y Jorge Campos no se quedó atrás cuando los medios le pidieron un mensaje por su muerte.

Te puede interesar: ¡Adiós a un HISTÓRICO! El mensaje de los equipos para despedir a ManuelLapuente

Jorge Campos destaca a Manuel Lapuente

El histórico portero de la Selección Mexicana aprovechó para extremar su pésame a la familia, destacó que es el entrenador que le ha dado el título más importante a México.

Agrego que le dio mucha confianza en el Mundial 90, por lo que siempre le va a estar agradecido y por último, espera que cuando le toque estar arriba, lo tomé en su equipo.

“Es una pena que se nos haya ido, un sincero pésame para toda la familia Lapuente. Los más importante hoy, hay que recordar a donde nos llevó, el trofeo más importante que tiene México, él se lo dio y eso hay que mencionarlo.

En lo particular, muy agradecido que me haya dado la oportunidad después de tener una lesión en mi carrera, que me haya tomado en cuenta, que me haya llevado al Mundial 98, que haya confiado en mi. Creo que se lo debo mucho porque ese mundial fue una situación difícil para mi por la lesión que había tenido anteriormente, se hablaba mucho de que yo no iba a jugar ese Mundial, él habló conmigo, me dio mucha confianza y le estoy muy agradecido.

El profe Lapuente, para mi en ese aspecto creo que me dio muchísima confianza. Ahora esta allá arriba y bueno, en algún tiempo lo alcanzaremos y ojalá me tome en su equipo allá arriba

