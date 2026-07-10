Esto necesita México para ser CABEZA de GRUPO en el Mundial 2030

La participación de México en la Copa Mundial dela FIFA 2026 terminó hace unos días luego de la eliminación que vivió ante Inglaterra, en juego correspondiente a los octavos de final en donde el combinado inglés venció al cuadro nacional por 3-2 con un doblete de Jude Bellingham, así como uno más de harry Kane.

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Ante ello, distintos expertos han comenzado a analizar el camino que la Selección de México tendrá de cara al siguiente evento; es decir, la Copa Mundial de la FIFA 2030. Por tal motivo, es preciso que conozcas qué es lo que necesita el cuadro azteca para ser cabeza de grupo en el siguiente torneo.

¿Qué necesita México para ser cabeza de grupo en el Mundial 2030?

Una de las razones por las cuales el Mundial del 2026 fue espectacular para México deriva del hecho de haber sido cabeza de grupo en su sector, lo cual le permitió no enfrentarse a potencias absolutas en la primera ronda en la que se midió a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

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A menos que Suiza se meta a la final o Noruega sea campeón, 🇲🇽 México terminará el Mundial en 10° lugar de Ranking FIFA, lo cual lo deja muy bien posicionado para pelear por ser cabeza de serie en 2030. pic.twitter.com/WA0cWqxZO2 — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) July 8, 2026

Dicho lo anterior, ahora el objetivo de México, de la mano de Rafael Márquez, será precisamente establecerse como cabeza de grupo en el siguiente Mundial 2030. Para ello, el cuadro nacional necesita terminar dentro del Top 10 de la clasificación de la FIFA previo a dicho evento.

En estos momentos México se encuentra en el Top 10 del ranking de la FIFA luego de lo vivido en la Copa Mundial del 2026, por lo que tendrá que mantenerse o mejorar este puesto considerando que, previo al 2030, vivirá eliminatorias de la Concacaf, Nations League y Copa Oro.

¿Cuál será la base de México para el Mundial 2030?

Si tomamos en cuenta la base que la Selección presentó en el Mundial 2026, entonces elementos como Raúl Rangel, Johan Vásquez, Israel Reyes, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Armando González y Santiago Giménez podrían ser jugadores que repitan un ciclo mundialista más.