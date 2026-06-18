ÚLTIMO MINUTO: ¿Qué necesita México para pasar como LÍDER de Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Concluyó la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y la Selección de México se mantiene como primera del Grupo A empatada en unidades como Corea del Sur, rival al que se enfrenta este jueves 18 de junio en la cancha del Estadio Guadalajara.

Te puede interesar: México ya le ha ganado a Corea del Sur y estos datos motivan a la afición en el Mundial 2026

Inglaterra 4-2 Croacia | Resumen y goles de un partidazo lleno de emociones

Lo que necesita México para avanzar primero de su grupo

La Selección Mexicana necesita avanzar como primera de su grupo si quiere encarar los partidos de la ronda de eliminación directa en la cancha del Estadio de la Ciudad de México y para ello tiene una sencilla misión

El equipo dirigido por Javier Aguirre se enfrentará a su similar de Corea del Sur, selección que al igual que México ganó en su presentación, por lo que una victoria ante los coreanos significaría asegurar la cima del sector.

El triunfo le permitiría a México enfrentar su último compromiso ante la República Checa en el Estadio de la Ciudad de México con la seguridad de que incluso un empate le permitiría mantenerse como primero del grupo.

En cuanto a un empate ante Corea del Sur pondría en predicamentos a la Selección Mexicana que se vería obligada a depender del resultado de los coreanos en su últimos juego frente a Sudáfrica ya que la diferencia de goles en caso de victoria asiática desplazaría a los aztecas de la cima.

Te puede interesar: OFICIAL: Los narradores confirmados de TV Azteca para el México vs Corea del Sur, de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM