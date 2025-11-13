Qué necesitan Cristiano Ronaldo y Portugal para clasificar al Mundial 2026: todos los escenarios

"Definitivamente será mi último Mundial", fue la frase con la que Cristiano Ronaldo confirmó en el evento TOURISE Riyadh lo que muchos fanáticos sospechaban, pero que nadie quería oír. A sus 40 años, el exfutbolista del Real Madrid y Manchester United tiene pensado decirle adiós a las Copas del Mundo en 2026, aunque para eso primero deberá asegurar su clasificación .

Portugal se encuentra en una excelente posición en estos momentos en el grupo F de las Eliminatorias , a tal punto que este mismo jueves 13 de noviembre puede lograr la tan ansiada clasificación. Para clasificar al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, la selección comandada por CR7 depende de sí misma.

El conjunto luso se enfrentará a Irlanda en Dublin desde las 13:45 (hora del centro de México) con una chance inmejorable: ¡si gana o empata, estará en el Mundial 2026! En caso de una derrota, no habría mayores preocupaciones, dado que tendrían una nueva oportunidad de lograr el objetivo el domingo 16 ante Armenia en Oporto.

"Sabemos que con una victoria nos clasificamos. Por eso es que queremos sentenciarlo ahora", declaró Ronaldo en la rueda de prensa previa a este partido clave. "Estamos aquí para disputar otro Mundial", sentenció el capitán portugués. Portugal lidera el grupo F de las Eliminatorias UEFA con 10 puntos, cinco más que los que posee Hungría.

TE PUEDE INTERESAR:



La historia de Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Cristiano Ronaldo está cerca de convertirse en el primer futbolista en disputar seis Mundiales (logro que también buscan Lionel Messi y Memo Ochoa), dado que ha estado presente de forma ininterrumpida desde 2006. Justamente en aquella Copa del Mundo el Comandante tuvo su mejor participación al alcanzar las semifinales.

Instagram Cristiano Ronaldo / @cristiano

En 2010, 2014 y 2018 las cosas no saldrían bien, dado que Portugal llegó hasta los octavos de final en dos ocasiones y en una se quedó afuera en la fase de grupos. En 2022 esa barrera se rompió y la selección se metió en los cuartos de final, aunque serían eliminados de forma sorpresiva por Marruecos. Vale la pena mencionar que Ronaldo hizo por lo menos un gol en cada una de esas Copas del Mundo.