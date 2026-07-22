Qué otros títulos actuales tiene España en futbol, además de la Copa del Mundo

La consagración de la Selección de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ratificó el dominio absoluto de la Real Federación Española de Futbol en las distintas divisiones. El título obtenido ante Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey se sumó a una vitrina que ya acumulaba varios de los trofeos más importantes a nivel futbolístico en diferentes divisiones.

|X Selección España

El palmarés actual de la Roja incluye la Eurocopa obtenida en Alemania 2024 tras superar a Inglaterra en la gran final disputada en Berlín. A ese trofeo continental se le añade la UEFA Nations League ganada en la edición 2022-2023 tras vencer a Croacia en la tanda de penales. Asimismo, la delegación española posee la medalla de oro del Torneo Olímpico de Fútbol Masculino conquistada en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A nivel histórico, la federación española acumula un total de cuatro Eurocopas en sus vitrinas tras los títulos de 1964, 2008, 2012 y 2024. En la categoría absoluta femenina, el país ibérico ostenta también la Copa Mundial Femenina de la FIFA obtenida en Australia y Nueva Zelanda 2023. Esta acumulación de conquistas sitúa a España como la potencia reinante en múltiples categorías distintas de futbol, de manera simultánea.

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España dominó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente ostenta un ciclo de éxitos sin precedentes en la historia reciente de las competiciones de selecciones y quedó demostrado en la última justa mundialista. España culminó con la victoria ante Argentina, un camino perfecto en el certamen ya que no perdió ningún partido. En fase de grupos ganó dos partidos y empató ante la sorpresiva Cabo Verde, ya en duelos de eliminación logró sortear a todos sus rivales.

Ahora, el combinado europeo buscará el título que aún le falta, que es el de la Finalissima. El mismo, deberá disputarlo ante Argentina pero aún no tiene fecha confirmada de juego.