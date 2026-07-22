Argentina casi empata la final con España con esta jugada que nadie puede creer todavía

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España dejó varios momentos para el recuerdo. Durante el final del partido, el conjunto albiceleste concretó una jugada que quedará en la memoria de todos. Ya en el tiempo de descuento del encuentro disputado en el Estadio New York New Jersey, la Selección albiceleste rozó la igualdad agónica frente al seleccionado europeo en una acción que tuvo como protagonista a Giuliano Simeone.

No se puede creer el espacio que había entre el palo y Unai Simón, y por dónde pasó esa pelota. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/Xo944tb7fx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 22, 2026

La jugada se produjo cuando el reloj marcaba el final de los minutos añadidos por el árbitro principal del compromiso. Tras una conducción de Messi por la derecha, el capitán argentino soltó la pelota para Giuliano Simeone, quien desbordó hasta el final de la cancha y tiró el centro atrás. El centro por abajo llegó al area chica, pasó a Unai Simón y quien llegaba a definir era el central argentino Marcos Senesi, pero el anticipo de Cubarsí sorprendió a todos y despejó el balón que por muy poco no entró en propia puerta. A partir del repaso de las imagenes, se observa que podría haber rebotado en Simón o sencillamente haber ingresado de lleno al fondo de la red. Este cruce milagroso del joven defensor del FC Barcelona le valió prácticamente el título al Seleccionado de España.

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El camino de Argentina hasta la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Luego de haber sorteado de gran manera la fase de grupos, logrando puntaje ideal, Argentina clasificó primera a la ronda de dieciseisavos de final. Logró ganarle en tiempo suplementario a Cabo Verde y en octavos de final sufrió para vencer a Egipto, aunque finalmente se llevó el triunfo por 3-2.

Ya en cuartos de final, la albiceleste enfrentó a Suiza, a quien superó en tiempo extra. En semifinales, venció a Inglaterra por 2-1 tras ir perdiendo para llegar a la final ante España, donde perdió por 1-0 en tiempo extra.