Unai Simón recibe una dura noticia de la FIFA a pesar de haber ganado el Guante de Oro

Unai Simón fue uno de los grandes protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que España le ganó a Argentina. Sus actuaciones fueron determinantes para la conquista del título y recibió el reconocimiento al mejor portero del torneo. Sin embargo, ahora se conoció una noticia inesperada por parte de la FIFA.

Resulta que aunque Unai Simón conquistó el Guante de Oro tras la consagración de España, no apareció en el Once Ideal de la FIFA. Pese a ese reconocimiento individual, el arquero del Athletic Club de Bilbao no está incluido en el equipo elegido mediante la votación de los aficionados en la página oficial de la máxima federación del futbol.

¿Quién ocupa el lugar de Unai Simón en el Once Ideal del Mundial?

La ausencia del guardameta español sorprendió, ya que fue considerado el mejor portero del campeonato. En su lugar apareció Vozinha, arquero de Cabo Verde —querido por Lionel Messi—, quien recibió la mayor cantidad de votos entre los aficionados y ocupó el puesto.

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España fue la selección con más representantes en la alineación, igualada con Francia. Pedro Porro, Marc Cucurella y Rodri sí fueron incluidos, mientras que Unai Simón quedó fuera pese a haber recibido el premio individual a Mejor Portero.

Vozinha, Cabo Verde |MEXSPORT

El Mundial de Unai Simón respaldó su Guante de Oro

El arquero español firmó un torneo destacado. Mantuvo su portería imbatida en siete partidos y estableció una racha histórica de 650 minutos sin recibir goles antes de que Bélgica rompiera ese registro en los cuartos de final.

En la final frente a Argentina volvió a transmitir seguridad y colaboró para que España levantara su segundo título mundial. Ese rendimiento fue suficiente para que la FIFA lo distinguiera con el Guante de Oro al finalizar el campeonato.

|REUTERS

Además de la no inclusión de Unai Simón, también llamó la atención la ausencia de Pau Cubarsí, el español elegido Mejor Jugador Joven del torneo. Este tampoco formó parte del equipo ideal.

Así quedó conformado el Once Ideal de la FIFA

El Once Ideal del Mundial 2026 quedó integrado por Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano y Marc Cucurella; Rodri, Michael Olise y Jude Bellingham; Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.