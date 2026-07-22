Campeón del mundo con Alemania se rindió ante Gilberto Mora y dijo que debe jugar en Europa: “Enorme talento”

La finalización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó un balance positivo para la proyección internacional del mediocampista mexicano Gilberto Mora. El exfutbolista alemán Lothar Matthäus elogió de forma pública las virtudes del joven volante tras sus actuaciones con la Selección de México en la justa mundialista. Tras llevarse los focos de atención durante gran parte de la cita ecuménica, volverá a entrenarse con los Xolos de Tijuana para competir en la Liga BBVA MX.

|Crédito: Instagram/@lotharmatthaus10

Matthäus aprovechó su columna en el diario alemán Bild para elogiar la actuación de Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. "Mora jugó cuatro partidos en este Mundial. Con tan solo 17 años, este enorme talento ya está en el punto de mira de muchos clubes europeos", comenzó diciendo el campeón del mundo con Alemania en 1990. Posteriormente, luego de los halagos individuales, Lothar se refirió al futuro de la máxima promesa del futbol mexicano y expresó: "He oído que el Borussia Dortmund ha hecho algunas consultas iniciales. Si tienes a una joven superestrella como Gilberto Mora, el interés por la Bundesliga en México podría volver a crecer".

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La destacada Copa Mundial de la FIFA 2026™ que realizó Gilberto Mora

La gran apuesta de Javier Aguirre para el certamen ecuménico fue la joven promesa mexicana de tan solo 17 años de edad, a la hora de incluirlo en la lista definitiva de 26 jugadores. Tal como lo viene haciendo cada vez que juega, Gilberto Mora no defraudó a su estratega y rindió con creces en la justa mundialista.

Mora vio sus primeros minutos ya en el primer partido del certamen, en el segundo tiempo del duelo ante Sudáfrica y de a poco comenzó a ganarse cada vez más minutos. Su impacto en el desarrollo de la cita mundialista fue de menor a mayor y logró consolidarse en el primer equipo en los momentos más determinantes. Fue titular en los 16avos de final ante Ecuador y repitió en los octavos de final ante Inglaterra.