Partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca de HOY martes 14 de julio del Mundial 2026

Ha llegado el momento que todos esperaban. La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en la fase de semifinales y este martes 14 de julio se disputará el primero de los dos partidos que definirán a los finalistas del torneo. Como ha ocurrido a lo largo de la competencia, TV Azteca llevará completamente GRATIS la cobertura del encuentro para todos los aficionados en México.

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La jornada tendrá un solo compromiso, pero reúne a dos selecciones acostumbradas a pelear por los títulos más importantes del futbol internacional. Francia y España volverán a verse las caras en una Copa del Mundo con el pase a la gran final como premio.

Los franceses llegan después de eliminar a Marruecos y mantienen una impresionante racha de victorias, impulsados por el gran momento de Kylian Mbappé, quien comparte el liderato de goleo del torneo y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Del otro lado aparece una España que ha construido su camino con autoridad. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente presume una de las defensas más sólidas del campeonato y un ataque que ha encontrado en Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal a dos futbolistas capaces de resolver cualquier partido.

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Francia y España protagonizan una final adelantada

Más allá del boleto a la final, este encuentro reúne a dos de las selecciones que mejor futbol han mostrado durante toda la Copa del Mundo. Francia apuesta por la velocidad y el desequilibrio de Mbappé y Dembélé, mientras que España intentará imponer su característico control del balón y la dinámica de su mediocampo.

Se espera un duelo de alta intensidad, con pocas concesiones y donde cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza hacia alguno de los dos gigantes europeos.

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¿Qué partido transmite TV Azteca HOY martes 14 de julio?

La cobertura de TV Azteca comenzará desde las 12:40 PM, tiempo del centro de México, con toda la previa, el análisis y la información más importante rumbo al encuentro.

En aztecadeportes.com y la App Oficial, la transmisión comenzará desde antes, a las 12:05 PM, con una previa más amplia y detallada.

Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, arrancará el duelo entre Francia y España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguirlo completamente GRATIS por Azteca 7, Azteca Deportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes, con la narración y análisis del equipo encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Iker Casillas, y todo el equipo de expertos.