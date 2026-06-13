CONFIRMADO: Los narradores de TV Azteca para Brasil vs Marruecos en el 2026™

Este sábado 13 de junio, la imponente cancha del New York New Jersey Stadium se vestirá de gala para albergar uno de los duelos más atractivos del arranque del torneo y de la Fase de Grupos: el debut del Grupo C entre Brasil y Marruecos. Para un encuentro de semejante calibre, TV Azteca despliega a su alineación de lujo en los micrófonos, prometiendo llevar la pasión del futbol al siguiente nivel a partir de las 16:00 horas (tiempo del centro de México) que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

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¿Quién narrará y analizará el partido en TV Azteca?

El peso de la transmisión recaerá en la pareja más consolidada y exitosa de la televisión deportiva mexicana: Christian Martinoli y Luis García. Con su característico estilo irreverente, ágil y cargado de ironía, Martinoli será el encargado de narrar cada jugada y gambeta de la Canarinha. A su lado, el "Doctor" García aportará la perspectiva táctica precisa y mordaz, analizando cómo la escuadra africana intentará frenar el arsenal ofensivo sudamericano.

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El dinamismo del relato se complementa con la presencia de dos auténticas leyendas de la Selección Mexicana: Jorge Campos y Luis Roberto Alves "Zague". El "Inmortal" Campos inyectará su habitual dosis de genialidad, humor e impredecibles comentarios en la transmisión, mientras que Zague pondrá sobre la mesa toda su experiencia en el área, un análisis muy especial considerando el ADN brasileño que corre por sus venas.

La mesa está servida. La combinación de la magia brasileña y la garra de Marruecos, sumada al inigualable sello de Azteca Deportes, convierte a esta transmisión a través de la señal de TV Azteca en el evento imperdible de este sábado 13 de junio.

