¿Qué pasó con Boogeyman, el luchador de la WWE que comía gusanos?

Durante la segunda mitad de la década del 2000, WWE presentó a uno de los personajes más extraños y perturbadores de su historia: The Boogeyman. Con su reloj gigante, pintura facial, movimientos espasmódicos y la costumbre de comer gusanos en vivo, el luchador se convirtió rápidamente en una figura de culto dentro del entretenimiento deportivo.

Aunque su presencia fue breve en el roster principal, su impacto fue inmediato. El luchador no solo generaba reacciones de miedo y asco, sino que representaba el estilo más teatral de la WWE en la era del sports entertainment, donde los personajes sobrenaturales aún tenían un lugar central en la narrativa.

El origen de Boogeyman y su paso por WWE

Detrás del personaje estaba Martin Wright: un exentrenador físico nacido en Inglaterra que ingresó a WWE ya con más de 40 años (algo poco común para la empresa). Originalmente participó en Tough Enough 3, pero fue eliminado por su edad. Pero llamó tanto la atención de Vince McMahon que fue contratado y reinventado como The Boogeyman.

Su debut oficial se dio en 2005 dentro de la marca SmackDown, con una presentación que parecía sacada de una película de terror: rompía relojes, aparecía entre humo, se golpeaba la cabeza contra paredes falsas y escupía gusanos vivos (en realidad solían ser larvas comestibles).

Su personaje estaba inspirado en el cine de horror y en figuras como Candyman o Freddy Krueger. En el ring tuvo rivalidades con luchadores como JBL, Booker T, Sharmell, The Miz y Finlay. Aunque nunca fue campeón, se volvió extremadamente popular entre el público por su estética y su factor shock.

Según analistas como Dave Meltzer (Wrestling Observer Newsletter), Boogeyman funcionaba más como atracción especial que como luchador tradicional, un recurso pensado para generar impacto visual más que para sostener combates largos.

¿Qué fue de Boogeyman tras su salida del ring?

Boogeyman fue liberado de WWE en 2009, principalmente por la reducción de personajes sobrenaturales y un cambio de enfoque hacia un producto más deportivo. Pero nunca desapareció del todo.

A lo largo de los años regresó en múltiples apariciones especiales en eventos como Royal Rumble, WrestleMania y programas conmemorativos. En la actualidad, Martin Wright sigue vinculado al mundo del wrestling como figura nostálgica. Participa en convenciones, firmas de autógrafos y eventos independientes.

Además, es muy activo en redes sociales, donde muestra su entrenamiento físico y su vida diaria, sorprendiendo a los fans por su impresionante estado físico a pesar de tener más de 60 años. De acuerdo con portales especializados como Inside The Ropes y Fightful, WWE lo considera una "leyenda de culto".