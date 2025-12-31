Fue la joya máxima de Chivas, pero salió por la parte de atrás y hoy es más valorado en la Segunda División

Destacar en Chivas no es una tarea sencilla, pues existen cientos de casos de grandes jugadores que han fracasado con la camiseta rojiblanca. El reciente paso de Javier Hernández es un buen ejemplo de ello , pero otro futbolista que prometía ser uno de los futuros referentes del Guadalajara y que pasó sin pena ni gloria por la institución es Sergio Flores, mediocampista que hoy brilla en la Segunda División de México.

Sergio Flores y su difícil paso por Chivas

Flores era una promesa a tener en cuenta dentro de Chivas años atrás y fue Marcelo Michel Leaño quien le dio la confianza para debutar en Primera División. Como si fuese poco, el mismo entrenador le dio la responsabilidad de ser capitán del equipo rojiblanco , pero tras la salida del Ajedrecista, el mediocampista defensivo fue perdiendo relevancia dentro del primer equipo hasta ser borrado de forma definitiva.

Antes y después de Sergio Flores, ex Chivas|Crédito: @sergiofloresr_ / IG

Por este motivo, la directiva de Chivas tomó la decisión de enviar a Flores a préstamo en el año 2023, siendo Mazatlán FC su siguiente destino en su carrera como profesional. Jugó un año entero para los Cañoneros, pero el club decidió no hacer válida la opción de compra que tenía su contrato, por lo que debió regresar a Guadalajara donde le esperaba un presente oscuro.

El cuerpo técnico de turno tomó la decisión de no contar con los servicios de Flores, por lo que la directiva rojiblanca encaminó la búsqueda de un nuevo club para el mediocampista. Sin embargo, ningún equipo de la Liga BBVA MX levantó la mano para contratar sus servicios, por lo que estuvo 6 meses entrenando en la institución sin siquiera ser registrado en alguna categoría.

Sergio Flores encontró su lugar en la Liga Expansión

Tras meses de incertidumbre, Flores encontró su lugar en el mundo en Jaiba Brava, equipo al que llegó para jugar el Clausura 2025 de la Liga Expansión BBVA MX. Si bien su deseo inicial era evitar la Segunda División del futbol mexicano, el pivote se convirtió en una pieza clave para conseguir el reciente título del Apertura 2025.

El primero de enero de 2026 se cumplirá un año desde que Flores arribó a la escuadra celeste y, recientemente, el futbolista surgido de la cantera de Chivas recibió una oferta de renovación, la cual fue aceptada de forma inmediata. De esta manera, el mexicano de 30 años seguirá formando parte de la escuadra tamaulipeca de cara al Clausura 2026.